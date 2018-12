Kreisreiterball: Sportler geehrt

Auszeichnungen für die Besten

Ganderkesee-Stenum. Auf dem Kreisreiterball, den der Kreisreiterverband Delmenhorst am Wochenende in der Gaststätte Backenköhler in Stenum ausgerichtet hat, wurden elf Einzelsportler und vier Mannschaften für ihre Leistungen in der vergangenen Saison ausgezeichnet. Neben Olympiasiegerin Sandra Auffarth wurden vom RV Ganderkesee Cord Mysegaes, Janna Horstmann, Svenja Hempel, Sophie von Seggern, Werner Hagstedt, Silvia Kuffner-Busch, Kora Köhler und Elena Rühling geehrt. Auch Solveig Hoffmann (RV Grüppenbühren) und Alexandra Schneider (Wöschenland) erhielten eine Anerkennung. Die Mannschaftsehrungen gingen an das Springteam des RV Ganderkesee, den RC Hude (Sieger Stöver-Pokal), den RV Grüppenbühren (Sieger Tönjes-Pokal) und das Dressurteam des RV Hohenböken.