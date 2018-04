Seit langem wird über einen Umbau des Sportplatzes an der Lerchenstraße beraten – jetzt kommt Bewegung in das Thema. (Möllers)

Delmenhorst. Mit 225000 Euro kann der SV Baris wohl noch in diesem Jahr rechnen, um mit den Umbau seines Sportplatzes an der Lerchenstraße zu beginnen. Nach zahlreichen Diskussionen im vergangenen Jahr empfahl dies der Bildungsausschuss am Dienstag . Lediglich Uwe Dähne (FDelP) enthielt sich. Er begründete dies mit Aussagen von Metin Kalabalik, dem Vorsitzenden von RW Hürriyet. Kalabalik geht demnach davon aus, dass die drei Fußballvereine mit türkischem Hintergrund – Hürriyet, Baris und KSV Hicretspor – absehbar verschmelzen werden. "Wir sollten das Geld nur ausgeben, wenn Baris mittelfristig überlebt", meinte Dähne. Eine endgültige Entscheidung fällt der Verwaltungsausschuss aber erst am 19. September.

Im ersten Umgestaltungsschritt werden die Plätze verlegt und die Flutlichtanlage erneuert. Im nächsten Jahr sollen die Bauarbeiten fortgesetzt werden. 300000 Euro kalkuliert die Stadt als Zuschuss für einen Neubau, in dem neben Umkleiden und Sanitärräumen auch Lager-, Besprechungs- und Büroräume untergebracht werden. Dies hatte sich der Verein gewünscht, weswegen die ursprünglich veranschlagten Kosten von 240000 Euro noch einmal nach oben korrigiert wurden. Zudem sollen neue Parkplätze gebaut werden, was laut Stadt weitere 128000 Euro kostet. Ob das Geld wirklich fließt, muss sich noch zeigen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind bisher nur 250000 Euro enthalten. Parteiübergreifend wird noch eine Auflistung verlangt, mit welchen Arbeiten sich der Verein selbst in die Umgestaltung einbringt.