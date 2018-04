Bildungsausschuss nickt Zuschuss ab

Baris kann wohl mit Umbau starten

Andreas D. Becker

Delmenhorst. Mit 225000 Euro kann der SV Baris wohl noch in diesem Jahr rechnen, um mit den Umbau seines Sportplatzes an der Lerchenstraße zu beginnen. Nach zahlreichen Diskussionen im vergangenen Jahr empfahl dies der Bildungsausschuss am Dienstag . Lediglich Uwe Dähne (FDelP) enthielt sich. Er begründete dies mit Aussagen von Metin Kalabalik, dem Vorsitzenden von RW Hürriyet. Kalabalik geht demnach davon aus, dass die drei Fußballvereine mit türkischem Hintergrund – Hürriyet, Baris und KSV Hicretspor – absehbar verschmelzen werden. "Wir sollten das Geld nur ausgeben, wenn Baris mittelfristig überlebt", meinte Dähne. Eine endgültige Entscheidung fällt der Verwaltungsausschuss aber erst am 19. September.