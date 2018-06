Bis zur 21. Minute verlief die Partie in Bremen noch völlig ausgeglichen. Die Gäste hatten bis dahin eine hervorragende Leistung in der Deckung geboten, was ihnen immer wieder die Möglichkeit zu Gegenstößen bot. "Wir haben zu Beginn sehr geschickt gespielt und einige Bälle geklaut. Hätten wir im Abschluss etwas mehr Konzentration an den Tag gelegt, hätten wir sogar in Führung gehen können", berichtete von Lien. Aber anstatt beim Stand von 9:10 den Ausgleich zu erzielen, führten drei Unachtsamkeiten der Delmenhorster zum 9:13-Halbzeitstand.

Im zweiten Abschnitt gab es für die Gäste kein Durchkommen mehr. Viele technische Fehler führten zu insgesamt 15 Gegenstoßtoren, sodass die Partie früh entschieden war. "Ich weiß nicht, was nach der Pause los war. Das war ein Spiel mit zwei Gesichtern. Die Niederlage ist verdient, fällt für meine Begriffe aber um zehn Tore zu hoch aus", fasste von Lien die Partie hinterher zusammen.