Ein bisschen Glück bei den knappen Spielen sei aber auch dabei gewesen. Nach Sätzen ging das Duell 32:32 aus, die Gastgeber hatten sogar 20 Bälle mehr gewonnen – fünf von sechs Fünfsatzspielen gingen aber an Hudes Reserve, die damit der Erstvertretung Schützenhilfe leistete.

Die mit sieben Stammspielern angetretenen Gastgeber ließen ihre Nummer vier Jan Vodde pausieren. Im Doppel steigerten sich Marco Stüber und Dietmar Scherf nach einem 0:2-Satzrückstand gegen den Litauer Audrius Kacerauskas und den Rumänen Kristof Sek und gewannen mit 3:2. Hudes Dreierdoppel Patrick Gerken/Jonas Schrader schraubte seine Saisonbilanz mit einem klaren Erfolg über Lenard Budde/Andreas Raeder auf 4:0 Siege. In den Einzeln ging es spannend zu. Oben war der starke Kacerauskas nicht zu bezwingen, Stüber und Scherf setzten sich aber jeweils gegen Sek durch. In der Mitte blieb Jonas Schrader ohne Sieg, dafür bewies Engels Nervenstärke und gewann in fünf Sätzen gegen Budde und Marvin Schlicker. Unten erkämpften sich die Huder den entscheidenden Vorteil: Gerken siegte gegen Wolfgang Bahns, ehe Julian Meißner seinen ersten Einzelsieg der Saison feierte – 3:2 gegen Raeder.

Wie stark die Leistung der Huder Reserve einzuschätzen ist, verdeutlicht auch die Tatsache, dass Lutten am nächsten Tag deutlich mit 9:4 beim Oberliga-Absteiger TuSG Ritterhude gewann.