Finaltag am kommenden Sonnabend

Borussia-Woche beginnt morgen

Thu

Delmenhorst. Mit der Partie zwischen Borussia Delmenhorst und dem Adelheider TV beginnt morgen um 16 Uhr die diesjährige Borussia-Woche. Wie in den Vorjahren kämpfen sechs Fußball-Mannschaften um den Wanderpokal. In der Gruppe A trifft der Gastgeber (3. Kreisklasse) neben Adelheide (2. Kreisklasse) auch auf den SV Atlas Delmenhorst (1. Kreisklasse). In GruppeB messen sich der TuS Hasbergen (Kreisliga), der TSV Ippener und der Delmenhorster TB II (beide 1. Kreisklasse).