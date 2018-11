Am Wochenende startet die Handball-Weser-Ems-Liga der Frauen in die Saison 2015/2016 – mit dabei sind dann auch wieder zwei Mannschaften aus der Region: der amtierende Meister HSG Hude/Falkenburg II, der auf sein Aufstiegsrecht verzichtet hat, sowie die HSG Harpstedt/Wildeshausen. Ansonsten hat sich die Liga im Vergleich zum Vorjahr ordentlich verändert. Die HG Jever/Schortens ist aus der Landesliga freiwillig nach unten gerückt, und aus den Regionen sind die Aufsteiger TV Neerstedt II, TuS Augustfehn und HSG Ihlow/Riepe neu dabei. Abgestiegen sind hingegen der VfL Oldenburg IV, der Oldenburger TB und die SG Friedrichsfehn/Petersfehn II. Spannung verspricht die neue Serie allein dadurch, dass die Klasse nach der Spielzeit von 14 auf zwölf Klubs reduziert werden soll. Das bedeutet, dass bis zu fünf Vereine absteigen müssen.

HSG Hude/Falkenburg II

In der vergangenen Saison feierte das Team der langjährigen Trainerin Inge Breithaupt verdientermaßen die Meisterschaft. Weil der Kader aber nicht mehr der jüngste ist, entschied sich Hudes Reserve gegen den Aufstieg in die Landesliga. In der neuen Serie muss Breithaupt nun mit einem veränderten Aufgebot arbeiten. Nach dem Abgang von Stammtorhüterin Sandra Peters zum Landesligisten HSG Delmenhorst, steht in Michelle Gerlach nur noch eine Torfrau zur Verfügung. „Wir suchen dringend noch eine weitere Spielerin für diese Position“, betont Breithaupt. Nicht mehr zum Kader gehören außerdem Miriam Skormachowitsch, Sonja Cordes, Nicole Bähner und Desiree Görzel, was die Mannschaft deutlich schwächen dürfte. Als Zugänge stehen Nina Stürenburg von der TS Hoykenkamp, Carina Kramer vom SV Osterfeine und Lena Holder aus der eigenen Dritten bereit. Auch Anja Mühlbach steigt nach ihrer Pause wieder ein.

Bedingt durch die Urlaubszeit hat Breithaupt die im September angesetzten Spiele ihrer Mannschaft verlegen lassen, sodass der Meister erst am 4. Oktober seine erste Partie absolviert. Auswärts geht es dann gegen den Aufsteiger TuS Augustfehn. „Unser Ziel ist zunächst ein Platz im Mittelfeld der Tabelle“, gibt sich Inge Breithaupt trotz des Titels aus dem Vorjahr erstmal bescheiden. Die Trainerin, die von Assistentin Nicole Bähner sowie von den Betreuerinnen Gisela Meyerholz und Georga Papesch unterstützt wird, lässt sich allerdings ein kleines Hintertürchen offen: „Wenn doch mehr für uns geht, dann ist das natürlich umso besser.“

HSG Harpstedt/Wildeshausen

Harpstedts Trainer Udo Steinberg geht mit gemischten Gefühlen in die neue Saison. Zum einen freut er sich, dass seine Mannschaft fast komplett zusammengeblieben ist („Wir brauchen uns nicht lange einzuspielen, die Mädels kennen sich“), zum anderen sieht er aber einige Probleme auf das Team zukommen. Wegen der geplanten Reduzierung der Klasse macht sich der Coach Sorgen. „Ich bin total dagegen“, sagt er und gibt als Ziel den Klassenerhalt aus: „Unser oberstes Ziel ist, in der Liga zu bleiben.“ Mitte August ist Harpstedt in die Vorbereitung gestartet und hat zahlreiche Testspiele und Turniere bestritten. Am Sonntag wird es für die Steinberg-Sieben ernst: Um 16.30 Uhr steht zum Auftakt das Auswärtsspiel bei der TSG Hatten-Sandkrug auf dem Programm. Vorteil Harpstedt: Gegenüber vielen anderen Teams in der Region hat Steinberg kein Problem mit der Position zwischen den Pfosten – gleich drei Torfrauen stehen im Kader. Nicht mehr mit dabei sind Alexandra von Brackel (Betreuerin), Vanessa Neuhaus, Tina Brockmann und Wibke Wolter. Als Zugang steht Juliane Willenbrock (A-Jugend) fest.