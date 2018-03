Kreisliga-Spiele terminiert

Brisante Partie zum Auftakt

Delmenhorst (crb). Die ersten Spieltage der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga sind jetzt terminiert worden. Zum Auftakt treffen am 5. August der Harpstedter TB und der SV Baris, der TSV Großenkneten und Tur Abdin sowie GW Kleinenkneten und der FC Hude aufeinander. Brisanz verspricht am 7. August das Duell zwischen dem VfR Wardenburg und RW Hürriyet. Der neue Wardenburger Trainer Hakan Cengiz trifft dabei auf seinen ehemaligen Club. Außerdem finden am 7. August die Partien TuS Hasbergen gegen TuS Heidkrug II, SV Achternmeer gegen SV Tungeln, SpVgg Berne gegen TV Munderloh und Delmenhorster TB gegen SV Hicretspor statt. Der zweite Spieltag beginnt am 12. August mit dem Duell Heidkrug II gegen Kleinenkneten. Am 14. August treffen Tungeln und Hasbergen, Tur Abdin und der DTB, Hude und Harpstedt, Baris und Hürriyet, Hicretspor und Berne, Munderloh und Achternmeer sowie Wardenburg und Großenkneten aufeinander. Bereits am 16. August geht es danach weiter