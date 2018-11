Wardenburg bezwingt Hude mit 4:0

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Cengiz-Doppelpack bringt den Erfolg

Christoph B?

Wardenburg (crb). 13 Tore in acht Spielen - Hakan Cengiz trifft auch mit 44 Jahren noch nach Belieben. Dank zweier Treffer seines Spielertrainers bezwang der VfR Wardenburg gestern den FC Hude mit 4:0 (2:0). Nachdem Hude anfangs stärker war, traf Sven Hörnlein zum 1:0 für die Gastgeber (38.). Nach einem Foul an ihm selbst verwandelte Cengiz einen Elfmeter zum 2:0 (42.). Das 3:0 markierte ebenfalls der Ex-Profi (50.). "Danach sind wir auseinander gebrochen. Das war unser schlechtestes Saisonspiel", sagte Hudes Trainer Sven Janßen. Nachdem noch Christopher Borges zum 4:0 getroffen hatte (73.), war Cengiz dagegen zufrieden: "Wir haben gut kombiniert. Der Sieg geht in Ordnung."