Wuppertal. Einen ganz souveränen Auftritt haben Dennis Ciomber und Julia Brühl kürzlich bei der „Dance-Comp“ in Wuppertal hingelegt. Das Tanzpaar aus Delmenhorst, das für Grün-Gold Bremen startet, sicherte sich den Sieg in der Hauptgruppe II A Standard. In der Historischen Stadthalle verbuchte das Paar nahezu ausschließlich Bestnoten und ließ den 21 anderen Duos keine Chance. Schon in der Vorrunde hatten Ciomber und Brühl mit einer starken Leistung überzeugt. In der Zwischenrunde und auch im anschließenden Finale legten sie dann sogar noch eine Schippe drauf.

Das Delmenhorster Paar hat mit dem Erfolg in Wuppertal seine starke Saison fortgesetzt. Beim „Blauen Band der Spree“ in Berlin sowie bei „Hessen tanzt“ in Frankfurt hatten Ciomber/Brühl bereits Siege gefeiert. „Für dieses Jahr hatten wir uns vorgenommen, so gut zu tanzen, dass keiner an uns vorbei kommt“, betonte Brühl.

Ausruhen werde sich das Paar nun aber nicht – ganz im Gegenteil. „Durch die Erfolge nehmen wir viel Motivation mit ins Training, um uns für die kommende Norddeutsche und Deutsche Meisterschaft vorzubereiten“, sagte Brühl.