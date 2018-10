Um 12 Uhr startet morgen der erste Abschnitt des Wettbewerbs, um 16 Uhr beginnt der zweite Durchgang. Es stehen 16 verschiedene Strecken – von 1500 Meter Freistil über 100 Meter Schmetterling bis hin zu 400 Meter Lagen – auf dem Programm. Gegner des DSV-Teams von Trainer Björn Schote sind das Swim-Team Elmshorn, die Wasserfreunde 98 Hannover II, die SSG Bremen/Bremerhaven, die SG HT 16 Hamburg und die SG Weser-Ems/Oldenburg. Zeitgleich findet in Berlin ein zweiter Vorwettkampf statt. Die insgesamt sechs stärksten Mannschaften schwimmen dann eine Woche später, am 2. Februar, im "Wasserparadies Hildesheim" in einer Aufstiegs-, die sechs schwächeren in einer Abstiegsrunde.