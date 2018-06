Für Freitag, 10. Januar, bis Sonntag, 12. Januar, plant der Delmenhorster TC wieder seine „Friesenpark Junior-Indoor-Open“. Das offene Tennis-Ranglistenturnier in der Halle Am Friesenpark richtet sich an die Altersklassen Junioren U12, U14 und U16 sowie Juniorinnen U14 und U16.

Gespielt wird im K.o.-System mit Nebenrunde, an der die Verlierer aus den ersten Spielen der Hauptrunde teilnehmen. Die Konkurrenzen beginnen am Freitag um 14Uhr und werden am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 9 Uhr fortgesetzt. Die Turnierleitung übernehmen Darius Hering, Stefanie Stöhr-Hering, Kim Rymarczyk und Ute Packmohr. Anmeldungen für die „Friesenpark Junior-Indoor-Open“ nimmt der DTC bis Montag, 6. Januar, entgegen. Die Teilnehmer können nur im Internet für das Turnier melden – auf der Seite www.mybigpoint.de. Dort wird am 8.Januar auch die komplette Starterliste veröffentlicht.