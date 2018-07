Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg machte hingegen ihre Hausaufgaben und besiegte trotz katastrophaler Anfangsphase den TuS Bramsche. Die Landesliga-Tabelle führt noch Hoykenkamp mit 27:7 Punkten an, hat jedoch bereits ein Spiel mehr als die HSG (26:6 Punkte) absolviert.

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg - TuS Bramsche 30:27 (11:11): Für die HSG ging der Start in die Begegnung völlig nach hinten los, und Trainer Sven Engelmann sah eine völlig ausgewechselte Mannschaft. „Das war nicht mein Team, das da in den ersten zwanzig Minuten gespielt hat. Das war katastrophal, was da gespielt wurde“, haderte der Coach. Der Gast agierte aus einer 5:1-Deckung heraus, womit die Hausherren überhaupt nicht zurechtkamen. Ihnen unterliefen im Angriff etliche technische Fehler, und Bramsche kam so zu einfachen Toren per Gegenstoß. Die Folge war eine 11:5-Führung der Gäste (24.).

Doch kurz vor dem Seitenwechsel nahm Bookholzberg plötzlich das hart umkämpfte Spiel an und glich durch einen 6:0-Lauf noch aus. Nach der Pause war es ein Spiel auf Augenhöhe. Keine der beiden Mannschaften setzte sich ab. In den letzten zehn Minuten versuchte Bramsche noch einmal, die Engelmann-Sieben durch Manndeckung aus dem Konzept zu bringen, doch die HSG hatte immer die passende Antwort parat. „Nach den ersten zwanzig Minuten haben wir uns deutlich gesteigert und das Spiel von dort an auch eigentlich dominiert. Ich denke, dass der Sieg letztlich auch verdient ist“, resümierte ein am Ende doch noch zufriedener Sven Engelmann.

HG Jever/Schortens - TS Hoykenkamp 23:23 (14:14): Für die Turnerschaft war das Unentschieden in Jever aus tabellarischer Sicht ein kleiner Dämpfer. Doch Trainer Frank Kessler sprach von einem „klaren Punktgewinn“ seiner Mannschaft. „Wir haben im gesamten Spiel nicht ein einziges Mal geführt. Letztlich ist es dadurch ein Punktgewinn für uns“, erklärte der Coach. Die Gastgeber aus Jever boten gegen den Tabellenführer alles auf, was dem Klub zur Verfügung stand. So liefen die Routiniers Kai Behrend, Hero Dirks oder auch Jan Behrends aus der zweiten Mannschaft auf, die jedoch allesamt schon höherklassig gespielt haben. Und das machte sich bezahlt: Allein diese drei Akteure erzielten 17 der 23 HG-Treffer.

Doch die Kessler-Sieben setzte von Beginn an die taktischen Anweisungen ihres Trainers um. So wurde das Kreisläuferspiel der Gastgeber konsequent unterbunden, und auch die Rückraumakteure wurden meist frühzeitig attackiert. Einzig Jan Behrends im rechten Rückraum bekam die TS nicht in den Griff. Ein weiteres großes Problem der Gäste war an diesem Tag das Überzahlspiel. So nutzte Hoykenkamp die insgesamt acht Zeitstrafen von Jever nicht entscheidend – zwei Mal befand sich die Turnerschaft gar in einer doppelten Überzahlsituation. „Das haben wir sehr schlecht gemacht. Wir haben im Angriff zu hektisch agiert und sogar noch meistens ein Gegentor kassiert. Diese Überzahlsituationen muss man einfach konsequenter nutzen, wenn man da gewinnen will“, beobachtete auch Kessler. Bis zum Ende blieb es somit ein Spiel auf des Messers Schneide. Eine Minute vor dem Ende befand sich Jever im Angriff, verwertete diesen jedoch nicht. Die Chance für Hoykenkamp, doch auch die Gäste brachten den Ball nicht zum wahrscheinlichen Siegtreffer im Gehäuse unter. „Aufgrund des Spielverlaufs ist der Punkt für uns sehr wertvoll“, bilanzierte Kessler. Eine schöne Randnotiz aus Hoykenkamper Sicht: Torhüter Gregor Kleefeldt gab nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback.