Volle Konzentration aufs Finale: Trainer Stacy Sillektis (Mitte) will mit dem Delmenhorster TV heute Abend den NBV-Pokal gewinnen. (Ingo Möllers)

Über die Stationen TSV Völkenrode (Bezirksoberliga), Hannover Korbjäger und BG 74 Göttingen (beide 2. Regionalliga) hatten sich die Delmenhorster für das Endspiel qualifiziert. Dort wartet mit Bramsche erneut ein Gegner aus der 2. Regionalliga. "Es ist zwar schade, dass wir nicht zu Hause antreten können, als krassen Außenseiter sehe ich uns aber nicht", sagt Sillektis, der mit seiner Mannschaft in der abgelaufenen Punktspielrunde den Aufstieg aus der Oberliga in die 2. Regionalliga perfekt gemacht hat, sprich auch in der kommenden Saison auf Bramsche trifft. Der Finalgegner der Devils hat die Spielzeit kürzlich auf Rang sechs beendet und verfügt in Dirk Samuel Rhinehart und Sasa Ilic über zwei der besten Drei-Punkt-Schützen der Liga. "Ihre Distanzschützen müssen wir aus dem Spiel nehmen", fordert Sillektis, "dann haben wir gute Chancen".

Etwa 30 Anhänger wollen die Devils heute zum Endspiel nach Bramsche begleiten. Der Bus fährt um 14.45 Uhr an der Halle am Stadtbad ab. Reservierungen für die letzten freien Plätze nimmt Sillektis unter der Telefonnummer 0173/2163920 entgegen.