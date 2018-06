Delmenhorster Basketballer starten mit eigenem Turnier in die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Devils-Cup steigt am 1. und 2. September

Daniel Cottäus

Delmenhorst. Das Teilnehmerfeld ist (fast) komplett, die Vorfreude ist Trainer Stacy Sillektis bereits jetzt deutlich anzumerken: Am Wochenende 1./2. September starten die Basketballer des Delmenhorster TV traditionell mit ihrem eigenen Turnier – dem Devils-Cup – in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga. "Das wird für uns wieder ein schöner Auftakt", betont der Coach. Jeweils acht Damen- und Herrenteams treten in der Halle am Stadtbad an zwei Tagen gegeneinander an.