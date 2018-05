Claus-Dieter Meier, 58, steht mit den Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst an der Tabellenspitze der Regionalliga und würde gerne in die 2. Bundesliga aufsteigen. (INGO MOELLERS)

Herr Meier, 9:3 beim VfL Jesteburg – können Sie sich daran erinnern, dass Ihre Mannschaft schon einmal einen ähnlich hohen Sieg eingefahren hat?

Claus-Dieter Meier: Oh, das weiß ich gar nicht, oder Moment, doch! Einmal haben wir gegen Cloppenburg II mit 9:0 gewonnen. Das war noch in der Oberliga. Es stand allerdings schon zur Pause 9:0. In der zweiten Halbzeit haben die Mädels dann den Killerinstinkt vermissen lassen. Da waren wir noch viel zu anständig. Gegen Jesteburg ist es am Sonntag richtig gut gelaufen, da war jeder Ball drin.

Dabei ist Ihre Mannschaft eigentlich eher dafür bekannt, vor dem Tor viele Chancen auszulassen. Wieso hat es nun auf einmal so gut geklappt?

Generell spielen wir uns viele Chancen raus, und das ist gut. Je länger eine Saison dauert, desto besser funktionieren natürlich auch die Automatismen. Die Spielerinnen kennen sich dann besser, sind besser aufeinander abgestimmt. So häufig trainieren wir nicht, dass wir diesen Zustand schon von Anfang an erreichen können. Inzwischen sind wir aber auf einem guten Weg.

Was kann ein Trainer denn tun, um die Abschlussschwäche abzustellen?

Wir trainieren viele Spielzüge, sodass jede Spielerin irgendwann weiß, wann welcher Pass kommt. Zudem spielen wir oft Vier gegen Vier oder Fünf gegen Fünf auf zwei Tore. Da kommt es zu sehr vielen Abschlusssituationen, an denen alle Spielerinnen mal beteiligt sind. Am liebsten lasse ich meinen besten Sturm gegen die Abwehr antreten, auch wenn sich die Mädels etwas ausgeglichenere Teams wünschen. Da setze ich mich aber durch. Freitags ist zudem immer Techniktraining, bei dem es unter anderem darum geht, die Fußhaltung beim Torschuss zu verbessern.

Nach sechs Spieltagen ist der TV Jahn Delmenhorst Spitzenreiter. Fangen Sie da schon an zu träumen?

Ja gut, wenn man in der Regionalliga spielt, dann weiß man natürlich, welche Liga über einem kommt. Die 2. Bundesliga reizt mich sehr, allerdings wäre ein Aufstieg ein enorm großer Sprung. Das lässt sich gerade am Bramfelder SV sehen. Die waren letzte Saison Regionalliga-Meister und sind in der 2. Liga jetzt punktloses Schlusslicht. Unser Ziel ist es einfach, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Außerdem verschickt der DFB die Meldeunterlagen für die 2. Liga ja erst im Winter. Dann müssen wir sehen, ob wir die Auflagen in Delmenhorst überhaupt erfüllen können.

Generell ist im Team eine stetige Weiterentwicklung zu erkennen, seit Sie 2013 das Traineramt übernommen haben. Für wie realistisch halten Sie die Aufstiegschancen?

Ich möchte mich da gar nicht so sehr in den Fokus stellen. Spielerinnen wie Anna Mirbach, Nahrin Uyar oder Julia Hechtenberg sind Leistungsträgerinnen, die ich nicht ausgebildet habe. Der TV Jahn ist inzwischen bekannt für seine gute Arbeit im Frauenfußball, was meine Arbeit erleichtert. Bei uns ist auf jeden Fall mehr drin als Regionalliga. Wir haben Talente wie Neele Detken oder Nathalie Heeren, die ihren Leistungshorizont noch lange nicht erreicht haben.

Mal angenommen, sportlich schafft die Mannschaft den Sprung in die 2. Liga. Könnte sich der Verein einen Aufstieg finanziell überhaupt leisten?

Was die Finanzen angeht, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich verantworte den sportlichen Bereich und würde das Abenteuer auf jeden Fall mitmachen. Wenn ich sehe, was im Umfeld des SV Atlas los ist, dann müsste eine kleine Finanzspritze durch Sponsoren bei uns auch drin sein. Einmal investieren, und wir hätten einen Bundesligisten in Delmenhorst. Sportlich gesehen sollten wir es auf jeden Fall machen. Selbst wenn es in die Hose geht, die Erfahrung nimmt einem keiner mehr.

In Murat Kalmis hat der TV Jahn erst kürzlich einen neuen Mitarbeiter vorgestellt, der sich um den Bereich Marketing in der Frauenfußballabteilung kümmern soll...

Wir arbeiten an einem Konzept, mit dem wir auf die Delmenhorster Wirtschaft zugehen wollen. Es geht darin um frauenbezogenes Sponsoring. Wenn Atlas für Bier wirbt, sind für uns eher Möbel interessant. Murat Kalmis kann als eine Art Türöffner fungieren, aber die Arbeit muss auf mehrere Schultern verteilt werden.

Zurück zum Sportlichen: Sie sind nun seit drei Jahren Trainer im Frauenbereich, der TV Jahn ist Ihre erste Station nach vielen Jahren mit Herrenteams. Können Sie sich noch etwas anderes vorstellen?

Ich denke, mein Wissen und die ranghöchste Mannschaft der Stadt, das passt schon gut zusammen. Da können wir noch einiges erreichen.

In drei Wochen steht das Topspiel gegen Werder II an. Ist das Duell schon Thema in der Kabine?

Nein, und das möchte ich auch nicht. Es ist nämlich nur dann ein Topspiel, wenn wir vorher noch zweimal gewinnen. Erst dann beschäftigen wir uns mit Werder.

Sie lassen sich von Ihren Spielerinnen siezen, was im Amateurbereich ungewöhnlich ist. Welche Idee steckt dahinter?

Ich muss manchmal unangenehme Entscheidungen treffen, und da hilft eine gewisse Distanz. Ich sehe mich nicht als Kumpeltyp, sondern als Fußballtrainer.

Die Fragen stellte Daniel Cottäus.

Claus-Dieter Meier ist seit Sommer 2013 Trainer des TV Jahn Delmenhorst und führte das Frauenteam von der Oberliga zurück in die Regionalliga. Dort belegt der 58-jährige A-Lizenz-Inhaber, der in seiner Laufbahn auch schon für den SV Baris und den SV Tur Abdin aktiv war, mit seiner Mannschaft aktuell den ersten Tabellenplatz. Im Sommer 2015 gewann Meier mit dem TV Jahn die Niedersachsenmeisterschaft.