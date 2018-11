Die Gäste beendeten die Partie nach zwei Gelb-Roten Karten in der Schlussphase in doppelter Unterzahl und hätten trotzdem beinahe gewonnen. Erst in der 83. Minute gelang Ippeners Spielertrainer Andreas Lorer der 3:3-Endstand. „Insgesamt ist das Unentschieden durchaus gerecht, denn zur Halbzeit hätten wir auch schon mit 2:5 zurückliegen können“, sagte Ippeners zweiter Trainer Maxim Prieb.

Die Hausherren hatten den Schwung vom 7:1-Erfolg gegen Hicretspor zunächst mitnehmen können und legten schon nach sechs Minuten das 1:0 durch einen Kopfballtreffer von Lamin Sillah nach Freistoß von Mikael Blümel vor. Anschließend ging bei Ippener aber gar nichts mehr. „Es war ein gebrauchter Tag, besonders die Abwehr hat nur noch gepennt“, kritisierte Prieb. So glich Benjamin Bohrer per Strafstoß für Dötlingen aus (13.), ehe Johann Hannink die Gäste nach 27 Minuten in Führung brachte – 2:1. Kurz darauf hätte Hannink sogar erhöhen können, doch stattdessen erzielte Lorer in der 33. Minute das 2:2. Wieder hatte Blümel geflankt, Alexander Rautenhaus köpfte gegen die Latte, und der Spielertrainer musste nur noch einschieben. Großartigen Aufwind gab der Treffer den Gastgebern jedoch nicht – ganz im Gegenteil. Mattes Barenbrügge brachte Dötlingen noch vor dem Seitenwechsel erneut in Front – 3:2 (39.).

Immerhin schien die Pausenansprache von Lorer und Prieb gefruchtet zu haben, denn im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer einen einzigen Sturmlauf der Hausherren. „Wir haben das Spiel komplett übernommen“, berichtete Prieb. Seine Elf konnte zudem in der Schlussphase in Überzahl angreifen, denn die Dötlinger Johannes Ullerich (80.) und Enis Stubbla (82.) wurden von Schiedsrichter Sascha Rustler (TV Munderloh) jeweils mit Gelb-Roten Karten bedacht. „Beide Entscheidungen waren zu hart, da hätte man mehr Fingerspitzengefühl zeigen können“, ärgerte sich Dötlingens Arnd Lüdemann, der nach Lorers spätem Ausgleich per Freistoß noch bange Minuten überstehen musste. „Der Schiri hat zehn Minuten nachspielen lassen. Das war für uns ein absoluter Kampfpunkt“, atmete Lüdemann durch. Kurz vor dem Abpfiff hätte Finn Kipper sogar das Dötlinger 4:3 besorgen können, aber auch der eine Punkt dürfte dem TVD neuen Aufschwung vor dem Kellerduell am nächsten Sonntag gegen den TV Jahn Delmenhorst geben.