Die Harpstedter Zwillingsbrüder Yannick und Maurice Dräger haben ihre Verträge beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf um ein Jahr verlängert. Trainer Christoph Nordmeyer ist zufrieden mit der Entwicklung der 21-jährigen Rückraumspieler.

Die Drägers sorgen in Hannover in der Deckung der Reserve (3. Liga) für Stabilität und konnten auch schon in der Elite-Klasse ihre Qualitäten beweisen. Während Yannick im Abwehrzentrum schon mehrfach in der Bundesliga agierte, kam Maurice beim THW Kiel zu seinem ersten Einsatz. Zudem hofft Yannick Dräger auf eine Berufung von Junioren-Nationaltrainer Markus Bauer für die U21-Weltmeisterschaft in Brasilien, die im Sommer ausgetragen wird. Für die B-Nationalmannschaft hat er bereits ein Spiel absolviert und wurde schon mehrfach zu Lehrgängen des Juniorenteams eingeladen.