Turnier des RSV Schierbrok startet am Wochenende / 550 Nennungen / Springprüfungen ab 13. Juli

Dressurreiter machen den Auftakt

Ganderkesee-Almsloh. Das traditionelle Reitturnier des RSV Schierbrok steht kurz vor seiner nächsten Auflage und wartet in diesem Jahr mit einer Neuerung auf: Erstmals werden die Dressur- und Springprüfungen an zwei verschiedenen Wochenenden ausgetragen. Den Auftakt macht am Sonnabend das Dressurturnier, das um 9 Uhr auf der Reitanlage von Ina und Werner Tapken an der Almsloher Dorfstraße 42 beginnt (kompletter Zeitplan siehe rechts).