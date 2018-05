Vor der Pause verlief die Partie noch sehr ausgeglichen, im Spiel nach vorne riskierten beide Mannschaften jedoch auch nicht allzu viel. Die größte Möglichkeit für die Hausherren besaß Marcel Drewes, der bei einem Lattenschuss Pech hatte. Löningen dagegen nutzte seine wenigen Chancen eiskalt aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlugen die Gäste mit einem Doppelschlag durch Lukas Janning (43.) und Piet Risse (45.) zu und gingen mit einer 2:0-Führung in die Kabine.

Die Delmenhorster nutzen die Pause, um sich von den Gegentoren zu erholen und hielten in Hälfte zwei ordentlich mit. Nur in der Offensive gelang es den Hausherren nicht, Löningen unter Druck zu setzen. Bis zum gegnerischen Strafraum kombinierte der DTB zwar gefällig, doch spätestens dann fehlten die zündenden Ideen, um Torchancen zu kreieren. Einzig Drewes hatte wieder eine Möglichkeit, die er allerdings erneut nicht nutzen konnte. Die Löninger, die ihre Führung clever verwaltet hatten, machten dann in der 87. Minute alles klar, als Niklas Zahn das 3:0 markierte.

"Es ist immer wieder das Gleiche. Wir spielen gut mit, aber die Anderen machen die Tore", war Delmenhorsts Trainer Jens Düßmann nach dem Schlusspfiff verzweifelt angesichts der Negativbilanz seiner Mannschaft. Die nächste Partie steht für den DTB bereits morgen Abend an. Dann gastiert das Team ab 19.30 Uhr bei der SG DHI Harpstedt.