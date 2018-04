Fußball-Bezirkspokal: Mannschaft von Trainer Servet Zeyrek gewinnt mit 8:0 beim 1. FC Nordenham

Eckert führt Tur Abdin in Runde drei

Daniel Cottäus

Nordenham. Die Abmachung, auf die sich Servet Zeyrek kurz vor dem Saisonbeginn eingelassen hat – sie könnte den Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin noch teuer zu stehen kommen. Jedes Mal, wenn es seine Mannschaft schafft, in einem Pflichtspiel kein Gegentor zu kassieren, will der 39-Jährige beim nächsten Training eine Kiste Bier ausgeben, die erste ist nach Tur Abdins zweitem Auftritt bereits fällig. Dank eines 8:0 (3:0)-Kantersieges beim Ligarivalen 1. FC Nordenham sind die Delmenhorster am Dienstagabend in die dritte Runde des Bezirkspokals eingezogen. "Es lief von der ersten Minute an richtig gut. Die Jungs haben alle taktischen Vorgaben umgesetzt", jubelte Zeyrek, dessen Team nun am Mittwoch, 21. August, um 19 Uhr den Bezirksligisten TV Esenshamm zur Drittrundenpartie empfängt.