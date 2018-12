Ganderkesee-Rethorn. Beim Dressurturnier ihres Heimatvereins RV Grüppenbühren konnte Malin Ostermann anfangs machen, was sie wollte. Ihr Pferd Donnerlittchen wollte einfach immer etwas anderes als die junge Reiterin. „Es hakte. Sie war zäh“, erzählt die 13-Jährige. Niemals hätte sie zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet, dass sie mit ihrem Pferd noch einen großen Erfolg landen würde. Plötzlich war Donnerlittchen dann jedoch wie verwandelt. „Ich hatte nichts Besonderes mit ihr gemacht, aber sie war voll da. Das habe ich sofort gemerkt“, schildert Malin. Der erste Eindruck täuschte nicht: Reiterin und Pferd harmonierten im Viereck perfekt. Mit der beachtlichen Wertnote von 8,4 gewannen sie die A**-Dressur bei Malins Heimturnier und sorgten für den Glanzpunkt aus Grüppenbührener Sicht.

Das Besondere dabei: Die 13-Jährige war die jüngste Teilnehmerin der Prüfung und ließ zahlreiche Erwachsene hinter sich. „Das war schon cool“, sagt die Rethornerin und lächelt. Ganz neu war das Gefühl für sie allerdings nicht, denn sie behauptete sich bei Turnieren schon häufiger gegen deutlich ältere Kontrahenten. Im RV Grüppenbühren gilt Malin Ostermann daher momentan als hoffnungsvollste Nachwuchsreiterin. „Sie hat sich jetzt schon mehrfach platziert. Das lässt für die Zukunft hoffen“, sagt Pressewartin Karoline Schulz.

Dass mit ihr zu rechnen ist, kann Malin demnächst auch beim Oldenburger Landesturnier in Rastede beweisen (19. bis 24. Juli). Die Qualifikation für das Jugendchampionat hat sie geschafft, indem sie in Garrel eine A-Dressur für sich entschied. In Rastede war sie schon zweimal dabei. „Das ist immer wieder etwas Besonderes. Dort das Finale des Jugendchampionats zu erreichen, wäre sehr schön“, blickt Malin Ostermann voraus. Ein kleines Problem gäbe es in dem Fall allerdings: Das Finale steigt am Abschlusstag des Landesturniers, doch da will die Familie Ostermann eigentlich schon im Urlaub an der Nordsee sein. „Das kriegen wir aber hin. Dann fahren mein Mann und mein Sohn vor, und wir kommen nach“, sagt Malins Mutter Doris Ostermann, die ihre Tochter bei Turnieren betreut.

Die Kassenwartin des RV Grüppenbühren sorgte vor vielen Jahren auch dafür, dass Malin schon auf einem Pferd saß, als sie noch nicht einmal laufen konnte. „Mit elf Monaten saß sie vor mir auf dem Sattel. Ich habe sie festgehalten, und wir sind losgeritten“, erzählt Doris Ostermann. Malins Oma habe daraufhin die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. „Aber meine Tochter hatte ihren Spaß“, sagt Doris Ostermann lachend.

Schon von kleinauf begeisterte sich Malin für Pferde. Mit vier Jahren bestritt sie ihr erstes Turnier in der Führzügelklasse. Mit dem selbst gezüchteten Pony Dana Dee wuchs die Rethornerin praktisch gemeinsam auf. Später feierte das Duo bei Turnieren einige Erfolge. Inzwischen ist Malin für das Pony aber zu groß geworden, deshalb reitet sie bei Turnieren hauptsächlich die zehnjährige Fuchs-Stute Donnerlittchen, die Tini Weyhausen gehört. Malin Ostermann ist ehrgeizig und übt täglich. Regelmäßig trainiert sie zudem bei Henry Busch in Prinzhöfte. „Meistens reite ich zwei Pferde pro Tag. Wenn Klassenarbeiten anstehen, reite ich aber nur eines, weil ich lernen muss“, sagt die Schülerin des Gymnasiums Ganderkesee.

Dass Malin so häufig auf einem Pferd sitzen kann, liegt auch an den idealen Trainingsbedingungen. Sie muss nur das Haus in Rethorn verlassen und einen 400 Meter langen, von Wiesen umsäumten Feldweg hinuntergehen, dann ist sie am Stall mit Reitplatz. Ihr Onkel Carsten Spradau sowie ihre Großeltern Günter und Christa Spradau betreiben eine Pferdepension mit Zuchthof in unmittelbarer Nähe. „Als kleines Kind ist Malin schon immer mit dem Laufrad zu Oma und Opa gefahren, um die Pferde zu besuchen“, erzählt Doris Ostermann. Zu Gast bei den Ostermanns war früher übrigens auch manchmal die Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Sandra Auffarth. „Ich habe noch vor Augen, wie Sandra hier als Achtjährige hinter ihrem Pony herlief“, sagt Doris Ostermann.

Inzwischen ist Auffarth ein Vorbild für Malin Ostermann. An Olympia mag die 13-Jährige allerdings noch nicht denken. Momentan arbeitet sie erst einmal daran, sich demnächst in einer L-Dressur zu platzieren. „Das ist viel Arbeit. Donnerlittchen ist kein Pferd, das einem etwas schenkt“, verdeutlicht ihre Mutter. Ob sie irgendwann wie Sandra Auffarth in der Vielseitigkeit antritt, weiß Malin Ostermann noch nicht. Zwar übt sie manchmal auch das Springreiten, doch die Dressur macht ihr einfach am meisten Spaß. „Es ist schön, sich mit dem Pferd zusammen etwas zu erarbeiten. Dazu habe ich richtig Lust“, betont das Reittalent.

