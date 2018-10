Die D-Jugend-Auswahl des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst beteiligt sich am heutigen Freitag (ab 14 Uhr) und am Sonnabend (ab 9 Uhr) an der Endrunde des Avacon-Cups in Barsinghausen. Im August-Wenzel-Stadion trifft das Team in der Gruppenphase zunächst auf die Kreise Cloppenburg, Rotenburg, Verden/Osterholz, Hannover-Ost sowie auf die U13 des VfL Wolfsburg. Insgesamt nehmen an der Finalrunde zwölf Teams teil, die sich zuvor in regionalen Vorrundenturnieren qualifiziert hatten.