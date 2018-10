Während des ersten Viertels haderten die Gastgeber noch zu oft mit den Entscheidungen der Schiedsrichter und vergaßen dabei, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Die Folge: Petersfehn führte nach dem ersten Abschnitt mit 23:14. "Wir sind nicht ins Spiel gekommen. Das war katastrophal", ärgerte sich Sillektis. Auch die Freiwurfquote der Delmenhorster ließ zu wünschen übrig: Lediglich sieben von 16 Versuchen landeten in der ersten Halbzeit im Korb. "Da haben wir viele Punkte liegen lassen", berichtete Sillektis, dessen Mannschaft mit einem 42:43-Rückstand in die Kabine ging.

In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Gastgeber und ließen ihre spielerische Überlegenheit erkennen. Dank guter Defense (Petersfehn verwandelte während des Spiels insgesamt nur fünf Dreier) und einer verbesserten Offense gelang es den Hausherren, bei denen Center Marius Ammermann bester Werfer war (19 Punkte), die Partie vor dem Schlussviertel zu drehen – 61:56. Im letzten Abschnitt ließ das Sillektis-Team dann nicht mehr viel anbrennen. "Wir sind von Viertel zu Viertel besser geworden. Als das Vertrauen in die Würfe da war, lief es auch", sagte Sillektis, der mit seinem Team am Sonnabend um 17.15 Uhr bei der BSG Bremerhaven II antritt.