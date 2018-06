Der 22-jährige Andre Hoffmann bildet zusammen mit Olaf Sawicki das Torwart-Gespann des Oberligisten TV Neerstedt. (Ingo Möllers)

Hoffmann, der im Alter von acht Jahren mit dem Handballspielen begann, kam als 20-Jähriger vom Oberligisten SG WIFT Neumünster nach Oldenburg und heuerte als Nachfolger von Urgestein Maik Haverkamp in Neerstedt an. "Ich hatte auch noch ein Probetraining in Wilhelmshaven, aber dort hat es mir nicht gefallen", erinnert er sich. Was dem angehenden Bauingenieur anfangs ebenfalls nicht gefiel, war die Position zwischen den Pfosten. "Als ich das erste Mal ins Tor gestellt wurde, habe ich die ganze Zeit nur geheult", sagt Hoffmann. "So ganz auf mich allein gestellt zu sein, das fand ich richtig doof." Doch der gebürtige Bochumer bewies großes Talent ("Ich hatte immer irgendwie das Glück, dass die Gegner mich abgeworfen haben.") und blieb deshalb auf der Torwartposition.

Zu seinen Stärken im Tor zählt Hoffmann das Durchhaltevermögen. "Ich gehe grundsätzlich immer davon aus, dass ich jeden Ball halten kann. Auch wenn es anfangs nicht gut läuft, kann ich nach hinten raus noch richtig stark werden." Was ihm indes noch fehle sei eine gewisse Konstanz und Abgezocktheit. Zum Vorbild hat Hoffmann sich deshalb Henning Fritz genommen, den ehemaligen Europa- und Weltmeister. "Er hat auf dem Spielfeld immer Ruhe, gleichzeitig aber auch eine gewisse Bestimmtheit im Sinne von ,Bei mir macht keiner ein Tor’ ausgestrahlt", erklärt der Keeper des aktuellen Tabellendritten.

Diese richtige Körpersprache ist ein wichtiger Bestandteil in Hoffmanns Spiel. "Ein Torhüter muss präsent sein." Ein weiterer wichtiger Faktor sei der eigene Kopf, die Einstellung, sagt der 22-Jährige. "Ich muss immer voll konzentriert sein. Vor allem im Moment des Wurfs, denn da kann mir keiner helfen." Angst, dass ein Ball ihn verletzen könnte, verspürt Hoffmann keine. Und selbst wenn: "Wegziehen würde ich meinen Kopf so oder so nie. Ich halte immer alles hin, was ich habe."

Am vergangenen Wochenende genügte das jedoch nicht. Mit 27:37 verlor das Rieken-Team gegen die HSG Barnstorf-Diepholz. Hoffmann stand knapp eine dreiviertel Stunde lang zwischen den Pfosten und hielt die Partie mit einigen starken Paraden immerhin bis zur Halbzeit offen. Zufrieden war er trotzdem nicht. "Uns hat der nötige Biss und die Disziplin gefehlt. Keiner hat dem anderen geholfen", hadert der Schlussmann. "Wir haben keinen Shooter, bei uns sind immer alle gefordert." Selbst, wenn es wie heute (19.30 Uhr, Halle am Sportplatz) "nur"gegen einen Abstiegskandidaten wie die HSG Bützfleth/Drochtersen gehe. "Nach der letzten Pleite sind wir in der Pflicht", betont Hoffmann vor der Partie gegen den Vorletzten, an den er selbst keine guten Erinnerungen hat. "In meinem allerersten Spiel für Neerstedt haben wir dort 22:26 verloren", erinnert er sich. Der Keeper glaubt jedoch nicht, dass ihm das heute wieder passiert– "Wir gewinnen – und zwar 26:22."