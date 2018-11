Die vierte Herren der HSG Delmenhorst – der ehemalige Fanklub des damaligen Handball-Oberligateams – feierte in diesem Jahr den Aufstieg von der Regionsliga in die Regionsoberliga. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Einst waren sie der achte Mann. Sie waren die, die die Handballer der HSG Delmenhorst von der Tribüne aus anfeuerten. Heute stellt der frühere Fanklub Red-White-Dynamite auch die erste Sieben selbst auf. Als sechste Herren begannen die Delmenhorster vor neun Jahren, das Handballspielen zu erlernen. In der abgelaufenen Saison schafften sie den Aufstieg in die Regionsoberliga.

Fangen und Werfen, das waren die einzigen beiden Dinge, auf die sich Marco Steiger und seine Mannschaft noch vor einigen Jahren konzentriert haben. "Wir konnten wirklich gar nichts", erinnert sich Steiger. Heute sieht das anders aus. Mittlerweile beherrscht die vierte Herren der HSG Delmenhorst einiges mehr als nur die Grundelemente des Handballs. Das stellte das Team auch in der vergangenen Saison in der Regionsliga unter Beweis, die es auf Platz zwei beendete und damit den Aufstieg in die Regionsoberliga schaffte. "Dass wir so weit kommen, hätte ich nicht gedacht", sagt Mittelmann Steiger.

Wohl niemand hätte einen solchen Erfolg vor neun Jahren vermutet. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte kaum einer der aktuellen Vize-Meister jemals Handball gespielt, sondern nur dem damals in der Oberliga spielenden Team der Delmenhorster zugeschaut. Der Großteil der heutigen Vierten gehörte nämlich dem Fanklub Red-White-Dynamite an, der seiner Zeit von Steiger und Malte Gefken gegründet worden war. Irgendwann packte die Mitglieder die Neugier, wie es denn wohl sei, selbst einmal in der Halle zu stehen. "Wir dachten uns einfach: Wieso nicht?", erinnert sich Steiger.

Damals waren die Anhänger gerade alt genug, um im Herrenbereich spielen zu können, weshalb sie sich in der HSG Delmenhorst zur damals sechsten Herren formierten. "Wir sind im Winter angefangen, zu trainieren, und haben im Sommer am Spielbetrieb der zweiten Regionsklasse, also der letzten Liga, teilgenommen", berichtet Gründungsmitglied Steiger. Unter Trainer Uwe Wilts hatten die Anfänger in der Zwischenzeit das Ein-Mal-Eins des Handballs erlernt und gewannen prompt ihr erstes Saisonspiel – 31:14 gegen den VfL Oldenburg III. "Ich weiß noch genau, wie nervös ich vorher war", sagt Steiger. "Danach war die Euphorie natürlich groß." Am Ende der Saison erreichten die Delmenhorster ihr Ziel, "nicht Letzter zu werden" – und wurden Vorletzter. Seitdem steigerte sich die Mannschaft jährlich, auch aufgrund neuer Mitspieler aus anderen HSG-Teams und vor allem aus der Jugend, und schaffte den Aufstieg über die Regionsliga in die Regionsoberliga.

In der kommenden Saison spielt die Vierte, die mittlerweile ohne Trainer auskommt, sogar mit der eigenen Dritten in einer Klasse. "Wir sind nicht mehr nur eine Spaßmannschaft", erklärt Steiger. "Wir wollen mehr." Das komme auch daher, dass der Altersdurchschnitt des Teams mit der Zeit deutlich gesunken sei, glaubt der Mittelmann, der mit seinen 27 Jahren Zweitältester im Kader ist. "Die Jungen haben natürlich ganz andere Voraussetzungen und einen anderen Anspruch."

Derzeit versuchen die Delmenhorster deshalb auch, eine weitere Hallenzeit zu bekommen, um fortan zwei Mal in der Woche trainieren zu können. Die Konzentration liegt dabei aber mittlerweile auf anderen Dingen als auf dem Fangen und Werfen: "Am Spielverständnis und den Lauf- sowie Passwegen können wir immer noch feilen", berichtet Steiger.