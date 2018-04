Gefeiert haben sie nicht am vergangenen Wochenende, dabei schafften die Handballer der HSG Delmenhorst das, worauf sie seit September hingearbeitet hatten. Zwei Spieltage vor Schluss machte der Aufsteiger durch einen 42:31-Heimsieg über den TV Cloppenburg den Oberliga-Klassenerhalt perfekt. „Wir waren davon schon etwas überrascht. Gerade dass es so deutlich wird, hatten wir nicht erwartet“, sagt Spielertrainer Andre Haake. Eine Feier war dementsprechend nicht geplant, „aber die holen wir nach“, verspricht Haake. Party hin oder her – in Euphorie verfällt bei den Delmenhorstern nach dem Erreichen des Saisonziels ohnehin niemand. „Wir hätten es gerne schon früher geschafft“, betont der Vereinsvorsitzende Jürgen Janßen.

Auch Haakes Aussagen machen eines deutlich: Statt den Klassenerhalt ausgiebig zu bejubeln, analysieren sie die zu Ende gehende Spielzeit bei der HSG Delmenhorst kritisch. Der Klub hat schließlich noch einiges vor, will sich jetzt im Mittelfeld der Oberliga etablieren und irgendwann womöglich auch mal nach oben blicken. Anlass zum Optimismus geben den Verantwortlichen der beachtliche Schnitt von 350 Zuschauern pro Heimspiel und die Entwicklung der Mannschaft. „Es gibt neun Spieler, bei denen die Tendenz klar nach oben zeigt“, findet Andre Haake. Und Jürgen Janßen ergänzt: „Wir haben ein Team mit vielen jungen Leuten, von denen einige einen Riesensprung gemacht haben.“

Damit meint der Klubchef etwa die Rückraumakteure Jörn Janßen und Frederic Oetken, die sich in ihrem ersten Oberliga-Jahr schnell in der vierthöchsten Spielklasse zurechtgefunden haben. Auch die Torhüter Mirko Lettmann und Sönke Schröder haben ihre Oberliga-Tauglichkeit bewiesen. Benjamin Janssens warf wichtige Tore aus dem Rückraum und wurde in der Abwehr immer stärker. Linksaußen Tobias Schenk befand sich zwischenzeitlich im Leistungsloch, „hat sich da aber rausgekämpft“, unterstreicht Haake.

Alles in allem sind der Spielertrainer und sein Trainerkollege Werner Rohlfs vor allem mit den Eigengewächsen und den Etablierten zufrieden, die Zugänge dagegen schlugen nicht wie erhofft ein. Einzige Ausnahme ist der Rechtsaußen Philipp Freese, der aus dem Delmenhorster Nachwuchs stammt und vor der Saison vom Ligarivalen TV Neerstedt zurückkehrte. „Philipp hat einen extremen Sprung nach vorne gemacht“, lobt Haake. Bei den anderen Neuen verhinderten dagegen gesundheitliche Probleme oder berufliche Verpflichtungen den großen Durchbruch. Der frühere Achimer Niclas Schanthöfer war mehrfach verletzt genauso wie Torwart Olaf Sawicki. Die Ex-Brinkumer Tim Kieselhorst und Meik Schäfer standen aus beruflichen und privaten Gründen häufig nicht zur Verfügung. „Wir haben extra Leute mit Oberliga-Erfahrung dazu geholt. Hätten einige von den Neuen öfter spielen können, hätten wir wohl auch ein paar Punkte mehr auf dem Konto“, glaubt Haake.

Hintergrund dieser Aussage: Die Delmenhorster verloren gleich drei Mal mit nur einem Tor Unterschied. „Das war auch der fehlenden Erfahrung geschuldet“, sagt Haake. Teilweise war der Spielertrainer der einzige Routinier auf dem Feld, weil auch der zuverlässige Stefan Timmermann längere Zeit mit einem Mittelhandbruch fehlte. In der kommenden Saison sollen die Delmenhorster in engen Partien cleverer auftreten, das wünscht sich zumindest Coach Haake. Große Hoffnungen setzt er dabei in Zugang Torben Kruse, der von der TSG Hatten-Sandkrug kommt und reichlich Erfahrung mitbringt. Außerdem stößt Alexander Schöps vom Bezirksligisten TG Herford (Nordrhein-Westfalen) neu dazu. Viel mehr soll nicht mehr passieren, nur an einem dritten Zugang arbeiten die Verantwortlichen noch: Sie würden gerne Lasse Till zurückholen, der bei der HSG Delmenhorst ausgebildet wurde und zuletzt für den HC Bremen in der A-Jugend-Bundesliga auflief. Insgesamt entspreche es nicht der Philosophie des Vereins, jetzt groß einzukaufen, unterstreicht Klubchef Janßen. „Die Mannschaft soll sich entwickeln. Wir haben eine große Jugendabteilung, für die die Perspektive Oberliga sehr wichtig ist.“ Auch die Reserve, die kurz vor dem Landesliga-Aufstieg steht, könne das erste Team künftig noch besser unterstützen.

Der aktuelle Kader bleibe zusammen, sagt Haake, der zusammen mit Rohlfs ebenfalls weitermacht. Marcian Markowski und Meik Schäfer stehen allerdings künftig nur noch sporadisch zur Verfügung. Dafür hat Christopher Hartwig für ein weiteres Jahr zugesagt, obwohl er mittlerweile in Hildesheim studiert. Dass es keine Abgänge gibt, ist für Haake ganz wichtig. „In der Rückrunde lief bei uns vieles rund. So wollen wir weitermachen.“ Harte Arbeit und viel Training seien die Hauptgründe für den Klassenerhalt gewesen, betont der Coach.

Dabei war es mit dem Training wegen der Hallenschließungen zur Flüchtlingsunterbringung nicht immer einfach. Auch die sanierungsbedürftige Stadionhalle sorgte immer mal wieder für Unzufriedenheit, etwa weil es dort laut Jürgen Janßen im Winter zu kalt war. „Wir haben wirklich eine harte Saison hinter uns“, blickt der Vorsitzende zurück. Umso glücklicher ist er aber nun, dass die Spielzeit mit dem Klassenerhalt der ersten Mannschaft und dem zu erwartenden Aufstieg der Zweitvertretung ein überaus positives Ende aus Sicht der HSG Delmenhorst nehmen wird.