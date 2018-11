In Wissingen traf Reimann auf stärkere Konkurrenz und kam auf eine Bilanz von 2:7. Siege gab es für den Huder nur gegen Patrick Hehmann (Spvg. Niedermark) und Johan Hasters (TV Meppen).

Eine Klasse für sich war indes Reimanns ehemaliger Mannschaftskamerad Daniel Kleinert, der die A-Schüler-Konkurrenz ohne Satzverlust für sich entschied. Während er dabei am Sonntag erstmals für seinen neuen Verein, den MTV Jever, antrat, war er am Sonnabend bei den Jungen noch offiziell für den TV Hude am Start gewesen. Auch in diesem Wettbewerb wusste Kleinert mit 5:4 Siegen und dem vierten Platz zu überzeugen.