Der Silvesterlauf des LC Hansa Stuhr hatte schon ganz andere Zeiten erlebt. Einmal, so erinnerte der Vereinsvorsitzende Berthold Buchwald über die Lautsprecher, musste der Lauf am letzten Tag des Jahres um eine Woche nach hinten verschoben werden – es war bei minus 20 Grad schlichtweg zu kalt gewesen. Am letzten Tag des Jahres 2013 herrschten hingegen ideale Bedingungen. Leichte Plusgerade, Sonnenschein und ein Teilnehmerfeld, das mit 537 Läufern nur drei Personen weniger zählte als beim Rekord aus dem Jahr 2010.

Da war es nicht weiter verwunderlich, dass Mario Lawendel von einem „wunderschönen Abschluss“ sprach. Der Läufer des LC Hansa Stuhr hatte gerade das Rennen über die 4,5 Kilometer gewonnen. „Nach zwei Kilometern wusste ich: Ich hab’s. Mir wurde zwar vom vorausfahrenden Radfahrer gesagt, dass ich das Rennen locker nach Hause laufen kann. Ich habe aber trotzdem nicht nachgelassen“, erklärte Lawendel, der nach 15:35 Minuten die Ziellinie passiert hatte. Überhaupt drückten die Favoriten der 37. Auflage des Silvesterlaufs ihren Stempel auf. Als die Läufer der 9,5- und der 13,5-Kilometer-Strecke gemeinsam an den Start gingen, setzten sich bei den Männern Geronimo von Wartburg (LGK Verden) und Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) direkt an die Spitze – und blieben dort jeweils bis zum Ende. Geronimo von Wartburg triumphierte nach 44:43 Minuten über die 13,5-, der dreifache Bremen-Marathon-Sieger Sebrantke nach 33:05 Minuten über die 9,5-Kilometer-Distanz.

Während sich bei den Männern die Läufer des LC Hansa Stuhr vornehmlich vorne platzierten, trumpften bei den Frauen Starterinnen anderer Vereine auf. Über die 9,5 Kilometer ging der Sieg nach 38:54 Minuten an Janina Heyn (ATSV Buntentor). Das Rennen über die 4,5 Kilometer gewann Malyzia Vömel (LGK Verden), die für die Strecke 17:54 Minuten benötigt hatte.

Auch aus Delmenhorst und Umgebung nahmen einige Aktive am Silvesterlauf teil. Rudolf Hanisch (Eintracht Delmenhorst) wurde über die 9,5 Kilometer nach 1:14:28 Stunden Vierter in der Altersklasse M70. Thomas Sprung vom Harpstedter TB benötigte für dieselbe Distanz 47:20 Minuten, was Platz sechs in der M40-Wertung bedeutete. Gernot Kauß (Lauftreff Ganderkesee) legte die 9,5 Kilometer in 1:04:43 Stunden zurück – Rang sieben in der Klasse M65. In der Frauen-Wertung wurde Katrin Fronzek (Harpstedter TB) nach 49:46 Minuten Neunte. Alexander Theile vom SV Wildeshausen ging über die 4,5-Kilometer-Distanz an den Start und wurde in der Männer-Wertung nach 22:18 Minuten Achter.