Mit einer neuen persönlichen Bestleistung über die 800 Meter ist Leichtathlet Tom Fleuter (M15) vom TV Hude kürzlich von den Hallenlandesmeisterschaften aus Hannover zurückgekehrt. Im Olympiastützpunkt lief er im ersten Zeitlauf ein taktisch kluges Rennen, das er nach 2:23,82 Minuten beendete. Bereits bei einem Hallensportfest in Hamburg hatte Fleuter zuvor seine 800-Meter-Bestzeit verbessert, in Hannover war er dann nochmals drei Sekunden schneller. Der Lohn dafür war die Qualifikation für die Freiluft-Landesmeisterschaften, die Ende August in Delmenhorst ausgetragen werden.

