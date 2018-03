Der TV Falkenburg hat sechs Kinder aus Flüchtlingsfamilien in seinen Fußball-Jugendmannschaften aufgenommen. Um diese entsprechend auszurüsten, hat die DFB-Stiftung jetzt 500 Euro gespendet. Zusammen mit dem Sportartikelgeschäft „Johnny und Fred“ aus Elmeloh stattete der TV Falkenburg die Kinder daraufhin mit Fußballschuhen, Schienbeinschützern und Unterziehshirts aus. Den entsprechenden Spendenscheck des DFB übergab Erich Meenken, der Vorsitzende des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst, kürzlich an Marten Meyerholz, den 2. Vorsitzenden des TVF, und an Inga Gillerke, die in Falkenburg ehrenamtlich Flüchtlinge betreut.

CRB