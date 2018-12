Auch Altmeister Ulrich Garde glänzte einmal mehr im Kugelstoß der Klasse M45. In diesem Wettbewerb hatten alle Teilnehmer Probleme mit dem glatten Ring, so dass keiner an seine Bestleistungen heranstieß. Auch Ulrich Garde entschied sich aus diesem Grund dafür, einen Standstoß zu absolvieren. Mit der Weite von 12,90 Metern konnte er am Ende die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

Silvia Braunisch ging in der W50 über 60 m, 200 m und 400 m an den Start. Die beste Platzierung gelang ihr über die 200 m- Strecke. Nach 29,20 Sekunden blieb die Uhr stehen und damit holte sie Silber. Die 400 m-Distanz legte sie in 67,60 Sekunden als Vierte und die 60 m-Strecke in 8,84 Sekunden als Sechste zurück.

Mehrere Starts absolvierte auch Diana Garde in der starken W40. Sie wurde jeweils Siebte im 60 m-Sprint (8,89 sec) undWeitsprung (4,71 m). Die 200 m Strecke legte sie in 29,92 Sekunden zurück. Damit war sie insgesamt zufrieden, und freute sich besonders über die Weitsprungleistung.