Immer voller Einsatz: Seit 18 Jahren trägt Mathias Gaster das Trikot des TV Jahn Delmenhorst. Als gleich elf seiner Mitspieler den Klub im Sommer verlassen haben, entschied sich der 27-Jährige trotz Anfragen von Klubs aus der Nachbarschaft anders: "Ich habe meinem Verein viel zu verdanken und möchte jetzt in der schwierigen Zeit Verantwortung übernehmen." (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Gleich elf Spieler haben den Fußball-Bezirksligisten TV Jahn Delmenhorst in diesem Sommer verlassen, aus der Stammformation des Vorjahres sind lediglich zwei Akteure übrig geblieben. Einer davon ist Abwehrchef Hanno Hartmann, der sich jedoch bald für ein halbes Jahr nach Schottland verabschiedet. Der andere ist Linksfuß Mathias Gaster. Im System von Neu-Trainer Stefan Blasy nimmt der 27-Jährige eine wichtige Rolle ein, ist aus der Viererkette ins zentrale Mittelfeld gerückt – und dort so etwas wie der Fixpunkt einer runderneuerten Mannschaft.

Als Mathias Gaster zu Beginn der Saisonvorbereitung zum ersten Mal den Trainingsplatz am Brendelweg betreten hat, muss sich der 27-Jährige dabei vorgekommen sein, als hätte er im Sommer den Verein gewechselt. Von den alten Mitspielern, mit denen er noch wenige Wochen zuvor den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga gefeiert hatte, waren jedenfalls kaum noch welche da. Insgesamt elf Spieler des TV Jahn Delmenhorst hat es in diesem Sommer zu anderen Klubs verschlagen. Gaster ist als einer von wenigen bei seinem Verein geblieben, und dennoch ist für den Mann mit der Rückennummer elf in dieser Spielzeit alles neu.

"Es wird ein ganz schweres Jahr für uns, auf den Abstiegskampf werden wir uns einstellen müssen", betont der Delmenhorster, der seit 1995 für den TV Jahn aufläuft, bisher noch für keinen anderen Verein gespielt hat – und wohl noch nie so wichtig war für seinen Klub wie aktuell. Im System von Neu-Trainer Stefan Blasy, der Matthias Kaiser am 1. Juli abgelöst hat, ist Gaster so etwas wie der zentrale Fixpunkt. Anders als noch in der Vorsaison agiert das Jahn-Eigengewächs nicht mehr als Linksverteidiger, sondern ist Teil einer neu installierten Dreierkette vor der Abwehr. An der Seite von Niels-Hendrik Walch und dem aus der A-Jugend aufgerückten Okan Özcan soll Gaster dort das Spiel seiner Mannschaft lenken.

Erstmals in einem Pflichtspiel ließ Blasy seinen Schützling Ende Juli im Bezirkspokal beim Ahlhorner SV in der neuen Rolle auflaufen. Im Anschluss an den 3:2-Erfolg nach Elfmeterschießen zeigte sich der Coach zufrieden mit der Leistung Gasters. "Die wenigen erfahrenen Spieler, die ich habe, brauche ich auf zentralen Positionen auf dem Platz, damit sie die Jüngeren führen können", gab Blasy im Hans-Jürgen-Beil-Stadion zu Protokoll – und fügte an: "Mathias hat das richtig gut gemacht."

Auch der Spieler selbst fühlt sich auf der neuen Position wohl: "Ich glaube, die Umstellung habe ich bisher ganz gut hinbekommen." Wie wichtig Gaster in den Plänen seines Trainers ist, zeigt auch die Tatsache, dass er hinter Arnold Koletzek zum Vize-Kapitän des TV Jahn aufgestiegen ist, kurz nachdem er im April seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben hatte.

Dabei lagen dem 27-Jährigen durchaus andere Angebote vor. So soll laut Gaster neben dem Bremer Landesligisten FC Huchting, bei dem bereits zahlreiche Delmenhorster spielen, auch ein Verein aus dem Landkreis ernsthaftes Interesse bekundet haben. "Ich hatte schon den Gedanken: Warum probierst du nicht auch mal etwas anderes aus?", gibt Gaster zu, versichert aber im nächsten Atemzug: "Mir ist dann schnell klar geworden, dass der neue Trainer eine Chance verdient." Die Gespräche mit Blasy über dessen Vorstellungen hätten ihn von einem Verbleib beim TV Jahn überzeugt. "Wenn schon so viele Spieler gehen, muss es andere geben, die hier die Verantwortung übernehmen", betont Jahns Vize-Kapitän, ist sich aber darüber im Klaren, dass auf ihn und seine Mannschaft eine schwierige Saison zukommt.

Zum Auftakt kassierten die Delmenhorster ein 0:3 beim VfL Oldenburg II, am Sonntag geht es auf der heimischen Anlage am Brendelweg im Derby gegen den VfL Wildeshausen (17 Uhr). "Das sind Gegner, die wir nicht unbedingt schlagen müssen, vielmehr können wir bei diesen Duellen sehr viel lernen. Wichtiger sind in den Wochen danach die Spiele gegen Mannschaften wie Nordenham oder Voslapp."

Groll auf seine ehemaligen Mitspieler, die den Klub verlassen haben, hegt Gaster übrigens nicht, "es muss ja schließlich jeder selber wissen, wo er sich wohlfühlt". Genau das scheint dem 27-Jährigen für sich selbst längst klar geworden zu sein. Sonst hieße sein Verein wohl nicht seit 18 Jahren: TV Jahn Delmenhorst.