Die vier großen Delmenhorster Fußballvereine könnten im Jugendbereich bald gemeinsame Sache machen. MONTAGE: STV/ (Ingo Möllers)

Harpstedt·Bremerhaven. Spielgemeinschaft (SG) oder Jugendförderverein (JFV): Wenn es um Kooperationen im Jugendfußball geht, haben Vereine zwei Optionen. Eine Gemeinschaft ist eher auf den Breitensport ausgerichtet, ein Förderverein ist deutlich leistungsorientierter. Beide Varianten werden in Delmenhorst aktuell diskutiert. Die Beispiele SG DHI Harpstedt und JFV Bremerhaven zeigen, wie Kooperationen im Nachwuchsbereich ablaufen können.

Die Fakten sind ernüchternd: Aktuell gibt es in Delmenhorst weder im Junioren- noch im Herrenbereich einen Fußball-Landesligisten. Eine 75000-Einwohner-Stadt, deren Vereine nicht über die Bezirksliga hinauskommen. Die Samtgemeinde Harpstedt zählt nur 11500 Einwohner, doch dort spielt ein B-Jugend-Landesligist und ein A-Jugend-Bezirksligist. Hintergrund: Der Harpstedter TB, der SC Dünsen und der TSV Ippener bündeln ihre Kräfte im Jugendbereich als Spielgemeinschaft DHI Harpstedt. In Delmenhorst soll es bald ein ähnliches Konstrukt geben – zumindest wenn es nach Jens Hiller geht. Der Jugendleiter des TuS Heidkrug forderte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass sich die Vereine der Stadt möglichst bald zusammenschließen sollten. Jetzt erhielt er Unterstützung von Seiten des TV Jahn Delmenhorst und des Delmenhorster TB (siehe Artikel auf dieser Seite).

Sollten sich die Klubs einigen, gäbe es zwei mögliche Szenarien. Eine Jugendspielgemeinschaft (JSG) wäre relativ einfach zu gründen, gilt laut Deutschem Fußballbund jedoch offiziell als "Notgemeinschaft", die den Spielbetrieb aufrechterhalten soll. Die Mannschaften der JSG sind daher in ihrem Aufstiegsrecht beschränkt und dürfen nicht höher als in der Landesliga spielen. Ein Jugendförderverein (JFV) wäre dagegen bis in die höchsten Klassen startberechtigt. Das Konzept eines JFV ist deutlich leistungsorientierter, allerdings auch schwieriger umzusetzen. Es müsste ein eigenständiger Verein gegründet werden, wodurch wiederum Kosten entstehen. In Bremerhaven gibt es solch einen JFV. Das Beispiel der Seestadt verdeutlicht ebenso wie das Beispiel Harpstedt, wie Kooperationen im Delmenhorster Jugendfußball ablaufen könnten.

Das Beispiel Harpstedt

Die SG DHI Harpstedt besteht bereits seit 20 Jahren. Der Zusammenschluss habe sich bewährt, sagte die Jugendleiterin Doris Klaassen rückblickend. "Jeder einzelne Vereine hätte es für sich auch irgendwie geschafft, weiter zu bestehen. Wichtig ist aber vor allem, dass jetzt alle Kinder in ihrer Altersklasse spielen können und nicht hochrücken müssen, weil die entsprechenden Mannschaften fehlen." Die Kooperation zwischen den drei Klubs aus der Samtgemeinde Harpstedt zielt also in erster Linie auf den Breitensport. Sie hat aber auch die Leistungsstärke erhöht. Zwar stehen die B-Junioren am Tabellenende der Landesliga, doch sie haben es immerhin auf Landesebene geschafft. Die A-Junioren haben sich in der Bezirksliga etabliert. "Wir sind in der Lage, leistungsorientierte Mannschaften zu stellen. Diejenigen, die weniger trainieren wollen, können bei uns aber auch spielen", erklärte Klaassen.

Die Spielgemeinschaft sei für Harpstedt die "optimale Lösung". Die Zusammenarbeit zwischen den drei beteiligten Klubs funktioniere reibungslos. "Wir haben es geschafft, dass viele Spieler von der Jugend bis in den Herrenbereich im Verein bleiben", unterstrich die Harpstedter Jugendleiterin. Klaassen ist überzeugt davon, dass die Zukunft des Jugendfußballs in Zusammenschlüssen liegt: "Das Schulsystem verändert sich, die Kinder haben immer weniger Zeit. Da müssen die Vereine neue Wege gehen. Die Handballklubs machen uns doch schon lange vor, wie gut Spielgemeinschaften funktionieren." Ein leistungsorientierter Jugendförderverein ist in Harpstedt dagegen kein Thema, auch wenn dann noch mehr als die Landesliga möglich wäre. "Um auf Dauer in der Regionalliga bestehen zu können, fehlen uns ohnehin die geeigneten Spieler", sagte Klaassen.

Das Beispiel Bremerhaven

Regionalligafußball gibt es dagegen in Bremerhaven. 2010 gründeten die alten Rivalen Leher Turnerschaft und Olympischer Sportclub den Juniorenförderverein Bremerhaven. "Das war kein Zusammenschluss, um den Spielbetrieb zu erhalten, sondern dabei ging es rein um den Leistungsfußball. Wir wollen die besten Spieler der Stadt bei uns haben", sagte Christoph Symann, der für die Öffentlichkeitsarbeit des JFV zuständig ist. Vier Teams ab der C-Jugend gehören dem Verein an. Es besteht eine Kooperation mit dem Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen. Die A- und C-Junioren der Bremerhavener spielen in der Regionalliga, wo sie jeweils gegen den Abstieg kämpfen. "Beide Mannschaften tun sich zwar schwer, doch ohne den JFV wäre Fußball auf dem Niveau in Bremerhaven überhaupt nicht möglich", sagte Symann. Mit den Nachwuchsmannschaften der Bundesligaklubs könne auch ein Jugendförderverein nicht konkurrieren, doch er biete den Talenten aus Bremerhaven und Umgebung die bestmögliche Förderung.

Ziel muss es laut Symann nun sein, dass die B-Junioren möglichst bald ebenfalls in die Regionalliga aufsteigen. Die Vereine LTS und OSC stellen nämlich auch noch eigene Jugendteams, die allerdings laut Statuten nicht in derselben Liga wie der JFV antreten dürfen. Ihnen droht somit der Gang in eine tiefere Spielklasse, wenn der JFV absteigt. "Man wünscht sich immer noch mehr, aber die Gründung des Juniorenfördervereins hat sich für uns schon gelohnt", bilanzierte Symann.