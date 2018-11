Nachdem Patrick Smit bekannt gegeben hatte, nach der Spielzeit mit dem Tischtennis aufhören zu wollen (wir berichteten), steht in Gerken nun schon der zweite Abgang beim TV Hude fest. "Ich möchte klarstellen, dass ich mich in Hude immer wohl gefühlt habe", erklärte Gerken, räumte aber ein: "In Langförden spiele ich mit Leuten zusammen, mit denen ich auch privat viel zu tun habe. Zudem kann ich dort in einer ersten Mannschaft antreten."

Weitere Abgänge werde es in den oberen Teams des TV Hude nicht geben, betonte der Huder Sportreferent Felix Lingenau. "Alle anderen zehn Spieler der Ersten und Zweiten haben fest zugesagt." Simon Pohl, Nummer zwei des Oberliga-Teams, zieht für sein Studium zwar mehrere Monate lang ins lettische Riga, soll aber zu den Spielen hin und wieder anreisen. Zugänge hat der TV Hude laut Lingenau bisher noch nicht zu vermelden.