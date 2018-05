Sascha Görke (am Ball) erzielte im Heimspiel gegen den SV Hansa Friesoythe den späten Treffer zum Ausgleich für den VfL Wildeshausen. Das 2:2 brachte seiner Mannschaft am Ende den ersten Punkt der laufenden Saison ein. (Ingo Moellers)

Den Anschluss besorgte Maximilian Seidel dabei erst in der 88. Minute, für den Ausgleich sorgte Sascha Görke in der Nachspielzeit (90.+3). „Wenn man die kompletten 90 Minuten in Ruhe analysiert, dann hätten wir eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen“, sagte Bragula.

Der Wildeshauser Trainer hatte Friesoythe im Vorfeld der Saison als eine der stärksten Mannschaften der Liga ausgemacht und war demnach umso zufriedener mit dem Auftritt seines Teams: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hatten den Gegner im Griff.“ Bereits in der fünften Minute hätte Stürmer Rene Tramitzke die Hausherren mit 1:0 in Führung bringen können, scheiterte aber im Eins-gegen-eins-Duell am Friesoyther Torhüter Dennis Panzlaff. Im weiteren Spielverlauf standen sich Angreifer und Schlussmann noch zwei weitere Male gegenüber – und Panzlaff blieb auch hier jeweils Sieger (25./55.). Die Führung der Gäste resultierte dann aus einem Fehler des Wildeshausers Sommer-Zugangs Frederik Dittmar. Der Abwehrspieler vertändelte einen „harmlosen Ball“ (Bragula) und kam in der Folge im Strafraum zu spät, sodass es Elfmeter für die Gäste gab. Diesen verwandelte Cesar Manrique Gudiel zum 1:0 (76.).

Nur sieben Minuten später mussten die Wildeshauser dann den nächsten Rückschlag hinnehmen: Duc-Trung Pham erhöhte auf 2:0 für Friesoythe. Bitter für die Hausherren: Abwehrchef Lennart Flege wurde während der Szene außerhalb des Platzes behandelt und fehlte demnach hinten.

Wildeshausen setzte in den verbleibenden Minuten nun alles auf eine Karte und rannte an. Der Anschlusstreffer war dabei eine Co-Produktion zweier Joker: Sascha Abraham bediente Seidel. Als Görke dann der späte Ausgleich gelang, gab es im Krandelstadion kein Halten mehr. „Jeder hat gesehen, dass wir noch lange nicht tot sind“, freute sich Coach Bragula über den ersten Punkt der Saison.