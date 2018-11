Für Frank Gravel schließt sich ein Kreis. Der Zuspieler der ehemaligen Oberliga- und Verbandsligamannschaft des VfL Wildeshausen, die damals aus personellen Gründen aufgelöst wurde, trägt als Trainer großen Anteil daran, dass Herren-Volleyball in der Stadt wieder einen größeren Stellenwert bekommen hat. Aus der Jugend kommend schaffte seine Mannschaft drei Mal in Folge den Aufstieg und wird nun in der neuen Saison in der Landesliga auflaufen.

Die Spieler sind dem Jugendalter mittlerweile entwachsen und treten am Wochenende zunächst im NVV-Pokal in Varel an. Dort trifft der VfL Wildeshausen in der Gruppenphase auf die beiden Verbandsligisten TuS Zeven und Vareler TB. Gravel macht sich angesichts dieser Gegner keine Illusionen. „Die Trauben werden sicherlich sehr hoch hängen“, sagt er. Der Unterschied zwischen einem Aufsteiger in die Landesliga und einem Verbandsliga-Team sei eben sehr groß. Die Wildeshauser fahren allerdings trotzdem mit viel Selbstvertrauen nach Varel.

Nur eine Woche später wird es in der Landesliga ernst. Das Gravel-Team empfängt dann Bremen 1860 III und die SG Ofenerdiek/Ofen zum ersten Heimspieltag. Möglichst sollen dabei gleich die ersten Punkte für das Saisonziel – den Klassenerhalt – her. Weil aber der Wildeshauser Kader für die ersten beiden Landesliga-Begegnungen ob zahlreicher Ausfälle einer Wundertüte gleicht, dürfte es für den Aufsteiger sehr schwer werden, erfolgreich in die neue Serie zu starten.