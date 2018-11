Schon in der Anfangsphase begannen die Delmenhorster, großen Druck auszuüben, als Olaf Erlenbusch im Strafraum einfach mal abzog - Wüstings Keeper Matthias Oltmanns parierte aber (2.). Wüsting hatte Probleme in die Partie zu finden - und wurde dafür bestraft. Jahns Arvid Mussehl bediente den freistehenden Christian Nustedt, der sich nicht lange bitten ließ und das 1:0 erzielte (9.). Das Gegentor hatte Wüsting offenbar aufgeweckt, denn in der Folge steigerten sich die Gäste. Die erste gute Gelegenheit, den Ausgleich zu markieren, vergab Marc Siegler nach einem Eckball von Jens Hallerstede (19.).

Je länger das Spiel lief, desto mehr verzettelten sich beide Mannschaften in Mittelfeldaktionen. Viele kleine Fouls sorgten dafür, dass kein Spielfluss mehr aufkam. Kurz vor der Halbzeit gab es dann aber doch noch einen Aufreger: Nach einem Freistoß von Florian Neumann war Wüstings Andre Pieper zur Stelle und sorgte per Kopf für den Ausgleich - 1:1 (42.).

Für die zweite Halbzeit hatten sich beide Mannschaften dann offenbar jede Menge vorgenommen - das Spiel wurde wieder ansehnlich. Wüsting gelang es sogar, die Partie zu drehen: Hallerstede hatte im Sechzehner seinen Mitspieler Hendrik Paradies gesehen - dieser bedankte sich, indem er das 2:1 markierte (66.).

Die Führung währte allerdings nicht sonderlich lange. Nur drei Minuten nach Paradies' Tor wurde Jahns Andre Grunwald im Strafraum gefoult. Der souveräne Schiedsrichter Jörn Peters (Delmenhorster TB) zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt - Elfmeter. Eine Entscheidung, die die Wüstinger Anhänger nicht nachvollziehen konnten. Der gefoulte Grunwald ließ es sich in der Folge aber trotzdem nicht nehmen, den Strafstoß auszuführen,behielt die Nerven und traf zum 2:2 (69.). Der Ausgleich hatte die Wüstinger offenbar frustriert, denn in der Schlussphase kam es zu zwei unschönen Szenen, die von Referee Peters jeweils mit Platzverweisen geahndet wurden. Erst sah Tammo Luitjens wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte (86.), dann flog auch Christoph Schlötelburg wegen groben Foulspiels mit Rot vom Platz (90.+2). In doppelter Überzahl gelang es der Reserve des TV Jahn in der Folge allerdings nicht mehr, den Siegtreffer zu erzielen.