Torben Clemens Westphal startet bei den Landesmeisterschaften sowohl im Weitsprung als auch im 60-Meter-Sprint. (Ingo Möllers)

Hervorragende Chancen, ganz vorne zu landen, hat dabei Arne Achmus, der gleich drei Mal an den Start geht. Der Delmenhorster tritt sowohl im Kurzsprint über 60 Meter als auch im 300- und 800-Meter-Lauf an. Der aktuelle Vize-Landesmeister gehörte im vergangenen Jahr nicht nur über die lange Sprintstrecke, sondern auch über die Mittelstrecke zu den Besten seiner Altersklasse in Niedersachsen. Für Torben Clemens Westphal, Norddeutscher Meister im Speerwurf, ist in Hannover ebenfalls vieles möglich. Das DTV-Talent stellt sich der starken Konkurrenz sowohl über die 60-Meter-Sprintdistanz als auch im Weitsprung.

Ob die Vereinskollegin Celina Bentrup bei den Hallen-Landesmeisterschaften dabei sein kann, ist derzeit noch unklar. Sie hat in der Altersklasse U20 für den 800-Meter-Lauf gemeldet, zog sich jedoch kürzlich bei den U18-Landesmeisterschaften eine Wadenverletzung zu (wir berichteten). Bentrup muss nun abwarten, ob die Schmerzen bis zum Wochenende nachlassen.