Delmenhorst. Es war alles angerichtet für einen erfolgreichen, vorweihnachtlichen Handballabend: Die Halle am Stadion war gut gefüllt und draußen vor dem Eingang wurde Glühwein ausgeschenkt. Doch was am Sonnabend drinnen passierte, konnte weder die Spieler noch die Zuschauer in Weihnachtsstimmung versetzen: Der Gastgeber HSG Delmenhorst verlor gegen die HSG Osnabrück mit 26:34 (11:15) und war dabei absolut chancenlos. Durch die zweite Pleite in Folge sind die Landesliga-Handballer nun im Titelrennen zurückgefallen.

Von Anfang an waren die Schützlinge von Spielertrainer Andre Haake gegen Osnabrück deutlich unterlegen. Die Körpersprache stimmte nicht, die Seitwärtsbewegung war zu langsam und das Rückzugsverhalten eine Katastrophe. Somit führten die Gäste bereits nach elf Minuten mit 6:1. Immer wieder nutzten sie das Wechselspiel in der Delmenhorster Abwehr, um die ungeordnete Deckung der Hausherren mit schnellem Spiel zu überwinden. Auch im Angriff tat sich die Haake-Sieben schwer. Bezeichnend war dabei, dass bereits der Kempa-Trick zum Auftakt schiefging. Als Haake auch noch mit einem Siebenmeter am Osnabrücker Keeper Jochen Langer scheiterte (4.), sah es für die Gastgeber immer schlechter aus.

Allerdings berappelten sich die Delmenhorster nach der schwachen Anfangsphase etwas und gestalteten das Spiel durch einige erfolgreiche Einzelaktionen von Haake und Frederic Oetken offener. Trotzdem lagen die Osnabrücker stets deutlich in Führung, weil die Delmenhorster aus zahlreichen Fehlwürfen der Gäste kein Kapital schlagen konnten. Mehrfach vergaben sie Tempogegenstöße leichtfertig. Nachdem Haake, Christian Ahrens und Tobias Schenk ihr Team mit drei Toren in Folge auf 11:13 herangebracht hatten (29.), keimte bei den Zuschauern in der Stadionhalle noch einmal Hoffnung auf. Es folgten jedoch zwei technische Fehler im Angriffsspiel, sodass Osnabrück durch den Ex-Habenhauser Till Petersen und den Ex-Dammer Alexander Rilper eine 15:11-Pausenführung herauswarf. Nicht nur vor dem letzten Treffer fühlten sich die Hausherren jedoch von den Unparteiischen Heinz-Georg Okken und Klaus Heidrich (TuRa Marienhafe) benachteiligt, denn die Schiedsrichter zeigten sich großzügig und verhängten

gegen die sehr körperbetont agierenden Osnabrücker lediglich eine Zeitstrafe. Die Delmenhorster mussten dagegen sieben Mal auf die Strafbank. Überhaupt war die Ansetzung für das Topspiel eher unglücklich, gehört doch Marienhafe, der Klub der Unparteiischen, als Tabellenvierter selbst zur Spitzengruppe der Landesliga.

Nichtsdestotrotz ging der Osnabrücker Erfolg vollkommen in Ordnung. Selbst als die Delmenhorster nach der Pause in Überzahl durch Tore von Oetken (3/2) und Ahrens auf 15:16 herankamen (34.), nahm die Partie keine Wende. Denn als die Osnabrücker wieder komplett waren, erzielten sie fünf Tore in Folge und gingen mit 21:15 in Front (39.). Danach war die Delmenhorster Abwehr völlig indisponiert. Vor allem Osnabrücks Regisseur Daniel Nolte konnte fast ungehindert aufspielen. Er erzielte somit sechs Feldtore und setzte seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene. Den Delmenhorstern drohte gar ein Debakel, nachdem jeweils Nolte zum 28:20 (46.) und 34:23 (56.) für die Gäste getroffen hatte. In der Schlussphase konnten die Hausherren das Resultat durch Tore von Schenk (2/1) und Steffen Eilers allerdings noch etwas freundlicher gestalten. Spielertrainer Haake fand nach dem Ende der Partie dennoch deutliche Worte für die Vorstellung seiner Mannschaft: "Wir haben eine indiskutable Leistung

gezeigt und waren völlig chancenlos."