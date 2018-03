B-Jugend siegt 21:16 gegen Wagenfeld

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Harpstedt gewinnt 7-Meter-Festival

Robin Freiwald

Wagenfeld (rfw). Beim TuS Wagenfeld hat die weibliche Landesliga-B-Jugend der HSG Harpstedt/Wildeshausen in einer hart umkämpften Partie einen 21:16 (8:6)-Sieg errungen. Den Start verschliefen die Harpstedterinnen und gerieten nach drei Siebenmetern für die Gastgeber schnell mit 1:3 in Rückstand. Besonders ihre starke 6:0-Abwehr half den Gästen dann aber, in die Partie hineinzufinden. Als über die gute Abwehr auch der Angriff immer besser ins Spiel kam, kontrollierten die Harpstedterinnen das Spiel und gingen mit 8:6 in die Pause. Die Spielweise, die bereits vor dem Halbzeitpfiff ein wenig aggressiver geworden war, wurde nach dem Seitenwechsel noch härter, sodass insgesamt neun Zwei-Minuten-Strafen und 21 Siebenmeter verteilt wurden. Spannend wurde das Spiel noch einmal in der 36. Minute, als die Wagenfelderinnen zum 11:11 ausglichen, danach schaukelten die Harpstedterinnen den Sieg jedoch sicher nach Hause.