Erstmals wurden die Titelkämpfe nach einem neuen Modus ausgetragen. Die sechs qualifizierten Teams traten zunächst in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Die besten Vier ermittelten dann im Playoff-Modus den Turniersieger. Die Heidkruger standen nach den Gruppenspielen auf Rang drei und trafen im Halbfinale auf den Zweiten VfL Wildeshausen. Nachdem sich die beiden Kontrahenten in der Vorrunde noch 0:0 getrennt hatten, zog Heidkrug durch einen 2:1-Erfolg ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale bezwang die zweite Mannschaft des TV Jahn Delmenhorst überraschend die eigene Erste mit 2:1 nach Siebenmeterschießen. Anschließend sicherte sich der TV Jahn I durch ein 3:2 im Entscheidungsschießen gegen Wildeshausen immerhin Platz drei.

Bei der U13-Hallenkreismeisterschaft ging der Titel unterdessen an die SG DHI Harpstedt. Auch hier spielten die Mannschaften den Sieger im Playoff-Modus aus. Die Harpstedter entschieden das Endspiel mit 2:1 gegen den VfL Stenum für sich. Bereits nach der Gruppenphase hatte der spätere Turniergewinner auf Platz eins gelegen. Im Halbfinale folgte ein 1:0 nach Siebenmeterschießen gegen den TuS Heidkrug II. Im zweiten Semifinale bezwang Stenum den FC Hude mit 1:0. Im Sechsmeterschießen um den dritten Rang siegten die Huder anschließend mit 3:1 gegen Heidkrug II.