„Das war ein tolles Spiel von meiner Mannschaft“, freute sich Heidkrugs Trainer Ralf Faulhaber.

Die erste Halbzeit bot ein Spektakel, das beide Teams nicht so schnell vergessen dürften. Bereits zur Pause stand es 7:2 für die furios aufspielenden Heidkruger, die die desolate Defensive der Gäste vorführten. Den Anfang machte Ole Braun per Volleyschuss zum 1:0 (6.). Nur drei Minuten später erhöhte Kulibay Yalabalik auf 2:0 (9.). Vor rund 100 Zuschauern auf dem Platz am Bürgerkampweg gingen die Gastgeber bissig in jeden Zweikampf, und Esens fand überhaupt nicht in die Partie. Überraschend kamen die Gäste trotzdem zum 1:2-Anschlusstreffer durch Niklas Sukowski (18.), der aus dem Nichts fiel.

Beirren ließen sich die Heidkruger von dem Gegentor allerdings nicht. Nur drei Minuten später erhöhte Shqipron Stublla wieder auf 3:1. Mit dem 4:1 sorgte Dierk Fischer schon fast für die Vorentscheidung (24.). Danach brachen die Gäste aus Ostfriesland auseinander, während die Hausherren immer mehr Spaß am Spiel fanden. Yalabalik schoss mit seinem zweiten Treffer das 5:1 (31.). Kurz vor der Pause stellten Fischer (41.) und Braun (43.) das Ergebnis auf 7:1, ehe Kai-Hendrik Heizmann mit dem Halbzeitpfiff das 2:7 für Esens gelang (45.).

Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken ließen es die Heidkruger in der zweiten Hälfte etwas ruhiger angehen. Zwei weitere Treffer durch Fischer (57.) und Gabriel Kaya (83.) legten sie trotzdem noch nach. „Der Gegner hat uns zwar eingeladen, aber wir haben auch sehr gut kombiniert und klasse Pässe nach vorne gespielt. Wir wollten unbedingt in die nächste Runde, ich bin sehr zufrieden“, bilanzierte Faulhaber.