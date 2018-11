Die Ü40-Fußballer des TuS Heidkrug und des SV Baris stehen im Finale um die Kreismeisterschaft der Altsenioren. Die Heidkruger setzten sich gegen die eigene vierte Mannschaft nach einem 4:2 im Hinspiel am Freitagabend im Rückspiel mit 6:2 (5:1) durch. Spannender ging es in Hude zu, wo Baris mit einem 1:1 (1:1) das Endspiel erreichte. Die erste Begegnung der beiden Teams war torlos ausgegangen. Heidkrug empfängt nun am Freitag ab 19 Uhr den SV Baris zum Finale am Bürgerkampweg.

Im Halbfinale traf Ralf „Schoko“ Faulhaber viermal für die Heidkruger Erstvertretung. Die weiteren Treffer erzielten Björn Eybe und Frank Böttger. Für Baris gelang Özdemir Gürkan das goldene Tor, nachdem Hude zuvor durch Olaf Reder in Führung gegangen war. Der Delmenhorster Ceylan Balikci sah zudem die Rote Karte.