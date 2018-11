Miguel Trocha gehörte zum Landesliga-Team des TuS Heidkrug, wechselte dann zum SV Brake und kehrt jetzt nach Delmenhorst zum KSV Hicretspor zurück. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Der 7. August 2011 war Miguel Trochas großer Tag. Im beschaulichen Wallenhorster Ortsteil Hollage traten die Fußballer des TuS Heidkrug zum ersten Landesliga-Spiel nach dem Aufstieg an. Offensivmann Trocha brauchte nach seiner Einwechslung nur eine Minute, um die 2:1-Führung für die Delmenhorster zu erzielen. Den Treffer zum 3:1-Endstand bereitete der Joker anschließend vor. Die Überraschung war geglückt, der Favorit Blau-Weiß Hollage war bezwungen, und vor den Heidkrugern schien eine goldene Zukunft zu liegen. Knapp sieben Monate später sah es für die Mannschaft allerdings düster aus: Auf diverse Querelen folgte der Rückzug aus der Landesliga. Trocha, der Held des ersten Saisonspiels, war zunächst vereinslos, ging dann zum SV Brake und kehrt jetzt nach Delmenhorst zum KSV Hicretspor zurück (wir berichteten).

"Der Verein ist für mich eine Herzensangelegenheit", begründet der 26-Jährige seinen Wechsel vom Landesligisten Brake zum zwei Klassen tiefer beheimateten Kreisligisten. 2010 begann Trocha bei Hicretspor nach einer langen Pause wieder mit dem Fußballspielen, ehe es ihn ein Jahr später nach Heidkrug zog. Jetzt ließ er sich vom befreundeten KSV-Stürmer Emre Seren zur Rückkehr überreden, obwohl er in Brake Stammspieler war, bis ihn eine schmerzhafte Prellung außer Gefecht setzte. Auf acht Einsätze brachte es Trocha beim Landesligisten. "Brake ist ein Topverein, aber die Fahrerei wurde mir zu viel", sagt der Offensivspieler, der in Bremen wohnt und bei einem Schiffsmakler arbeitet. Zudem habe Hicretspor "Großes vor".

Das bestätigt Trainer Timur Cakmak: "Wir wollen vorne angreifen und um den zweiten Platz mitspielen, damit wir eine Chance auf die Bezirksliga-Relegation haben." Aktuell ist Hicretspor Fünfter. Insbesondere Trocha soll dafür sorgen, dass es nach der Winterpause in der Tabelle weiter nach oben geht. "Miguel ist eine Granate. Er kann Spiele entscheiden", schwärmt Cakmak von seinem Zugang. Zudem hat der Coach Erdem Yesilyurt reaktiviert, der Mitte des vergangenen Jahres wegen Disziplinlosigkeiten suspendiert worden war. "Er kriegt noch eine Chance und muss sich zusammenreißen", sagt Cakmak. "Wenn Erdem, Miguel und Mikael Blümel zusammen vorne spielen, können wir sicher einige Mannschaften ärgern."

Trocha, der die Freigabe aus Brake erhalten hat, sieht seine Rolle als hängende Spitze oder auf dem linken Flügel. Er betont: "Ich will bei Hicretspor nicht nur meinen Schuh runterspielen, sondern will Führungsspieler sein. Den Druck brauche ich." Der 26-Jährige ist hochmotiviert und will die Heidkruger Chaos-Saison vergessen machen. "Die hängt mir bis heute nach." In Brake redete Trocha mit den Teamkollegen und Ex-Heidkrugern Seliman Yar und Pascal Helmcke noch oft über die Zeit am Bürgerkampweg. "Wir hatten eine super Mannschaft. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie das so enden konnte", sagt Trocha. "Man hätte unseren Trainer Ralf Faulhaber nicht so schnell rauswerfen sollen. Er hätte mehr Zeit gebraucht."

Er selbst achte nun darauf, dass er in intakten Teams spielt. "Nur als Kollektiv kann man etwas erreichen. Deshalb will ich bei Hicretspor auch nicht im Vordergrund stehen", unterstreicht Trocha. Ganz unauffällig dürfte er aber wohl nicht bleiben. Gibt es doch in der Kreisliga nur wenige Spieler, die über Erfahrungen aus der A-Jugend-Bundesliga verfügen. Bei Energie Cottbus stand Miguel Trocha einst im Aufgebot des Nachwuchsteams. Er erhielt jedoch nie eine echte Chance. "Da habe ich irgendwann den Glauben an alles verloren und mit dem Fußball aufgehört", erinnert er sich. Der gebürtige Cottbusser zog aus beruflichen Gründen nach Bremen und landete eher zufällig bei Hicretspor. Der Verein scheint Trochas Schicksal zu sein: "Dort habe ich zu allen ein freundschaftliches Verhältnis und fühle mich wohl."