Hoffen auf Hanno

Bezirksliga: Auch wenn es für 90 Minuten wohl noch nicht reichen wird – der zuletzt angeschlagene Aho Hanno kehrt vor dem Spiel gegen den TSV Oldenburg zurück in den Kader des SV Tur Abdin. Co-Trainer Edib Özcan ist erleichtert, wieder auf seinen Offensivspezialisten zurückgreifen zu können: "Ich hoffe, dass er möglichst lange spielen kann. Ob von Beginn an oder als Joker, müssen wir am Spieltag entscheiden." Die Aufsteiger aus Delmenhorst – mit vier Punkten aus zwei Spielen stark in die Saison gestartet – wissen, dass sie gegen Oldenburg Außenseiter sind. "Wie spielen zu Hause, da wollen wir punkten", betont Özcan, erklärt aber auch: "Es wird dieses Mal ganz schwer". Neben den Langzeitverletzten Christian Kaya und Daniel Yousef fehlen Abdin auch Joseph Kaya und Bersat Lugoli (beide im Urlaub) sowie Mehmet Korkmaz (verletzt). (dco)