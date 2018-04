Mit großem Respekt vor dem Gegner gingen die Wildeshauser in die Partie und verschliefen dabei den Start. Erst nach 16 Minuten - bei ihrem ersten richtigen Angriffsversuch - wachten sie richtig auf und gingen, nachdem Tobias Düser den Ball zu Marco Gruel durchgesteckt hatte, auch gleich in Führung. Nur zwei Minuten später - bei ihrer zweiten und gleichzeitig letzten Torchance des gesamten Spiels - erhöhte Düser, nachdem er sich gegen Obenstrohes Johann Booken durchgesetzt hatte, auf 2:0. Doch die Gäste hatten die passende Antwort parat: Nach einer Ecke von Florian Jochens traf Matthias Lamche per Kopf die Latte, den Abpraller sicherte sich Booken und köpfte ein - 2:1 (21.).

Der Anschlusstreffer brachte die Gaden-Elf jedoch nicht aus der Fassung. Ganz im Gegenteil: Besonders die Wildeshauser Abwehr machte ihre Sache nun immer besser und schaltete die gefährlichen Obenstroher Stürmer Lars Zwick und Patrick Stelter weitestgehend aus. "Wir wussten, dass wir sie aus dem Spiel nehmen müssen", hatte Co-Trainer Peter Görke die Mannschaft vor der Partie bereits gewarnt. Trotz der Leistungssteigerung kamen die Wildeshauser vor der Pause zu keinen großen Torchancen mehr.

Auch in die zweite Hälfte startete Obenstrohe besser. Die Hausherren dagegen kamen wie ausgewechselt aus der Kabine: Während die Gäste auf den Ausgleich drängten, verzettelten sich die Wildeshauser immer öfter in Einzelaktionen und brachten mit schlechten Abspielen Unruhe in ihr Spiel. "Wir haben gerade in der Vorwärtsbewegung viel zu viele einfache Pässe zum Gegner gespielt", ärgerte sich Görke. In der Folge ließen sich die Hausherren immer weiter zurück drängen und standen oftmals zu elft in der eigenen Hälfte. Trotzdem hatten sie viel damit zu tun, die nun fast im Minutentakt vor dem Tor auftauchenden Friesländer in Schach zu halten. Ein Freistoß von Jan Zwick, der nur knapp das Tor verfehlte (71.), läutete die heiße Schlussphase ein, in der es vor dem Wildeshauser Tor regelrecht brannte. Zeit und Kraft, vor das gegnerische Tor zu gelangen, blieb der Gaden-Elf dabei keine mehr.

Obwohl die Hausherren "eigentlich auch in der zweiten Halbzeit aggressiv am Mann sein" wollten, ließen sie die Gäste nun über weite Strecken gewähren. "Obenstrohe war schon mächtig am Drücken", sagte Wildeshausens Co-Trainer. "Wer weiß, was noch alles passiert wäre, wenn die den Ausgleich gemacht hätten." Doch dazu kam es nicht mehr - auch, weil Wildeshausens Keeper Philipp Hogeback einen guten Tag erwischt hatte und seine Mannschaft einige Male vor dem Ausgleich bewahrte. Große Vorsicht war noch einmal kurz vor dem Ende geboten (87.), als ein Schuss aus dem Tumult heraus nur knapp von Hogeback entschärft werden konnte.

"Es war ein hart erkämpfter und vielleicht auch ein bisschen glücklicher Sieg. Aufgrund unserer schlechten Leistung in der zweiten Hälfte hätte Obenstrohe auch einen Punkt verdient gehabt", sagte Görke.