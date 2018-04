Das Spiel in Barrien begann gut für die Gäste. An Position zwei gewann Elke Maffry gegen Irmtraut Lausch mit 7:6, 6:4. "Elke hat bärenstark gespielt", lobte Precht. An Position vier setzte sich Barbara Moser souverän gegen Barriens Claudia Schröder durch – 6:3, 6:2. In der zweiten Einzelrunde musste in beiden Duellen der Matchtiebreak für die Entscheidung sorgen. Hudes Spitzenspielerin Edeltraud Horstmann gewann schließlich gegen Carola Eiseler. Den ersten Satz hatte die Barrierin noch dominiert und mit 6:3 für sich entschieden. Horstmann kämpfte sich allerdings zurück ins Spiel. Eiseler erlaubte sich zudem mehr und mehr vermeidbare Fehler, sodass die Huderin den zweiten Durchgang mit 6:2 gewann. In einem spannenden Matchtiebreak setzte sich Horstmann schließlich mit 10:7 durch. An Position drei gab es ein ähnlich dramatisches Spiel. Hudes Gaby Ulrich rang Inge Holzfuß mit 6:3, 3:6, 10:4 nieder. "Im ersten Satz hat Gaby gut gespielt, doch im zweiten wurde ihre Gegnerin besser. Im Matchtiebreak hat Gaby dann von ihrer großen Erfahrung profitiert", schilderte Precht.

Die Partie in Barrien war also bereits nach den Einzeln zu Gunsten der Gäste entschieden. In den Doppeln kamen dann wie gewohnt Hudes Ersatzspielerinnen zum Einsatz. Beide Gespanne kassierten allerdings Niederlagen. Im ersten Doppel bezwangen Eiseler/Schröder Maffry und Meike Hautz mit 6:3, 6:4. Ulrich/Precht verloren gegen Lausch/Käthe van Trzebiatowski mit 2:6, 1:6.

"Wir haben jetzt zwei Saisonspiele gewonnen, die wir gewinnen konnten – nicht mussten", freute sich Precht.

Hude behält die Nerven

Tennis-Regionalliga: Damen 50 gewinnen beim Barrier TC mit 4:2

Barrier TC - Huder TV2:4

Eiseler - Horstmann 6:3, 3:7, 7:10; Lausch - Maffry 6:7, 4:6; Holzfuß - Ulrich 3:6, 6:3, 4:10; Schröder - Moser 3:6, 2:6; Eiseler/Schröder - Maffry/Hautz 6:3, 6:4, Lausch/von Trzebiatowski - Ulrich/Precht 6:2, 6:1 (njo)