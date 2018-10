Gut erholt von der überraschenden 23:25-Pleite aus der Vorwoche beim VfL Oldenburg IV präsentierten sich die Handballerinnen der HSG Hude Falkenburg II am Sonntag. Der Titelanwärter fuhr einen 27:23 (13:11)-Heimsieg gegen die HSG Varel-Friesland ein. Weiter um den Klassenerhalt in der Weser-Ems-Liga bangen muss hingegen die HSG Harpstedt/Wildeshausen, die beim MTV Aurich mit 18:31 (5:12) verlor.

HSG Hude/Falkenburg II - HSG Varel-Friesland 27:23 (13:11). Die Heim-Sieben tat sich zunächst schwer. Etliche vergebene Chancen und Abwehrlücken ermöglichten es Varel, dranzubleiben. So verlief die erste Hälfte auf Augenhöhe. Hudes Nicole Bähner traf in der 25. Minute zum 11:10, beim Stand von 13:11 ging es später in die Pause.

Nach dem Wechsel lief bei den Gastgeberinnen um Trainerin Inge Breithaupt erstmal gar nichts mehr zusammen. Neun Minuten lang blieb das Team ohne Tor. Varel traf dagegen fünfmal in Folge und lag plötzlich mit 16:13 vorn. Auch nach 43 Minuten führten die Gäste – 19:16. Der Tabellenführer kämpfte sich aber zurück. Sonja Cordes erzielte den 19:19-Ausgleich (46.), und nach dem 22:20 ließ sich die Breithaupt-Sieben nicht mehr von ihrem Weg abbringen. „Das Spiel war nicht gut, doch was zählt, sind die Punkte“, sagte Hudes Betreuerin Georga Papesch.

MTV Aurich - HSG Harpstedt/Wildeshausen 31:18 (12:5). Die Situation im Abstiegskampf wird für Harpstedt immer bedrohlicher, zumal der VfL Oldenburg IV zuletzt fleißig Punkte sammelte. Mit nur acht Feldspielerinnen trat Gäste-Trainer Udo Steinberg die Reise nach Aurich an. Der Spielbeginn verlief für sein Team denkbar schlecht. Zwei verworfene Siebenmeter, dazu zwei missglückte Tempogegenstöße, und Harpstedt lag mit 0:6 zurück. In den folgenden 14 Minuten steigerten sich die Gäste und kamen durch fünf Treffer von Miriam Wachsmann zum 5:10.

Im zweiten Abschnitt gab es zwar gute Ansätze, doch auf dem Platz passierte unter dem Strich zu wenig. So zog Aurich auf 19:6 davon. Erst als das Spiel schon längst entschieden war, durften auch die Gäste wieder mitspielen und erzielten in der verbleidenden Zeit immerhin noch zwölf Treffer.