Mit Daniel Cottäus hat sich die 28-Jährige über ihre erfolgreiche EM unterhalten und dabei verraten, worüber sie mit der Queen bei der Siegerehrung gesprochen hat.

Frau Auffarth, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Team-Gold und Einzel-Silber bei der EM. Wie lange haben Sie in der Nacht zu Montag noch gefeiert?

Sandra Auffarth: (lacht) Wir saßen mit der Mannschaft schon noch etwas länger zusammen und haben den Abend genossen. Die Stimmung war natürlich super.

Während der Siegerehrung haben Sie und Ihre Teamkollegen die Medaillen von Queen Elizabeth II. umgehangen bekommen. Was war das für ein Moment?

Das war etwas total Besonderes. Ich habe sogar kurz mit ihr gesprochen und etwas Small-Talk gehalten.

Und? Was hat die Queen zu Ihnen gesagt?

Sie hat gesagt, dass sie sich das Springen und vorher schon die Geländeprüfung angesehen hat und dass sie die Geländestrecke sehr schwer fand. Dann hat sie mir gratuliert und gesagt, dass wir unsere Sache richtig gut gemacht haben.

In der Tat war die Geländestrecke sehr anspruchsvoll, und Sie hatten dann mit dem Wetter noch zusätzlich Pech. . .

Ja, für eine EM war die Strecke schon nicht einfach, und das Glück war dann leider auch nicht ganz auf meiner Seite. Das Wetter wurde vor meinem Start schlechter und schlechter und der Boden immer tiefer und rutschiger. Die Engländer haben sich schon etwas gefreut, weil sie dachten, dass sie die Deutschen so endlich mal besiegen können (lacht). Sie haben das als Vorteil für sich gesehen. Da wir aber geschlossen stark geritten sind, haben wir uns am Ende als Mannschaft durchgesetzt.

Und Sie persönlich? Wie zufrieden sind Sie mit Platz zwei hinter Michael Jung? Schließlich lagen Sie nach der Dressur noch in Führung, und mit etwas mehr Glück wäre vielleicht sogar Einzel-Gold möglich gewesen.

Ach, ich bin mit Platz zwei im Einzel überhaupt nicht unzufrieden. Ich bin einfach stolz. Auch darauf, wie gut Wolle (Auffarths Pferd Opgun Louvo, Anm. d. Red.) die Prüfung durchgezogen hat. Er hat mir wieder einmal bewiesen, dass ich mich voll auf ihn verlassen kann. Man darf nicht vergessen: Bei den vier großen Championaten, die wir gemeinsam geritten sind, haben wir acht Medaillen geholt. Da kann man wirklich nicht traurig sein.

Sie haben Olympia-Gold gewonnen, sind Welt- und Europameisterin in Ihrem Sport. Was soll da noch kommen? Besteht die Gefahr, dass Sie irgendwann keinen Erfolgshunger mehr verspüren?

Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Für mich ist jedes Turnier immer wieder etwas Besonderes. Es ist immer wieder ein neues, ganz eigenes Erlebnis. Wenn es 2016 mit Olympia in Rio klappen würde, dann wäre das schon ziemlich cool. Das wäre nochmal ein echter Höhepunkt für mich. Die formale Qualifikation dafür habe ich bei der EM in Schottland schon geschafft. So gesehen war das Turnier für mich sogar ein doppelter Erfolg. Ich kann Wolle jetzt etwas schonen und muss mit ihm nicht mehr die ganz schweren Prüfungen gehen.

Nach Ihren bisherigen Triumphen gab es in Ihrer Heimat Bergedorf immer einen großen Empfang. Sind Sie schon gespannt darauf, was sich Ihre Familie, Freunde und Fans dieses Mal einfallen lassen?

(lacht) Also an zu Hause habe ich bisher noch gar nicht so viel gedacht, weil ich noch eine Woche in England bleibe. Am nächsten Wochenende reite ich hier noch ein Turnier, erst nächsten Montag komme ich dann wieder nach Ganderkesee. Während der EM hatte ich leider kaum die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, sodass ich etwas von der Außenwelt abgeschnitten war. Nur hin und wieder sind mal ein paar Nachrichten durchgekommen. Aber wenn es dann wieder nach Hause geht, dann freue ich mich natürlich riesig auf das, was mich dort erwartet.